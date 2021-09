Futures opportunités d’investissement : 32 startups pourraient devenir Unicorn dans 2 ans, une seule issue de Cryptocurrency !

in

CoinSwitch Kuber est la seule start-up de crypto qui devrait devenir Unicorn au cours des deux prochaines années, selon Hurun India Future Unicorn List 2021. La liste classe les start-up indiennes fondées dans les années 2000, d’une valeur d’au moins 200 millions de dollars, pas encore répertoriées. sur un échange public et le plus susceptible de « devenir licorne » d’ici deux ans (Gazelles) ou quatre ans (guépards).

CoinSwitch Kuber a été classé 29e dans la liste des Gazelles. Le Hurun Report définit Gazelle comme une start-up fondée après l’an 2000 et a le potentiel de devenir Unicorn en deux ans. Les Gazelles de la Hurun India Future Unicorn List 2021 ont une valorisation estimée allant de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars.

Parmi le Top 10 de la Hurun India Future Unicorn List 2021, MobiKwik est la seule entreprise FinTech. Autres FinTechs – Navi, Khatabook, Rupeek, Acko General Insurance sont respectivement classés 11, 18, 21 et 25.

Selon le rapport, Mswipe Technologies, Capital Float, ClearTax, Jupiter, InCred, Bankbazaar.com, FINO Paytech, OKCredit, Lendingkart, OlaMoney, Aye Finance, Smallcase, OneCard sont répertoriés parmi les « Cheetahs » – les startups qui devraient devenir Unicorn dans les quatre prochaines années.

Avec 18 start-ups sur la liste, FinTech a contribué le plus grand nombre d’entreprises de la liste, suivie par E-commerce 17 et SaaS 7. E-commerce, FinTech, Shared Economy et SaaS contribuent à plus de la moitié des entreprises présentées dans la liste. liste.

Commentant le rapport, Anas Rahman Junaid MD et chercheur en chef, Hurun India, a déclaré : « La préparation de la Hurun India Future Unicorn List 2021 a été l’une des tâches les plus intimidantes, principalement en raison de l’hyperactivité positive dans les écosystèmes des start-up indiennes. Par exemple, 5 start-ups que nous avions en tant que Cheetahs au début de nos recherches, sont passées directement aux valorisations de Unicorn. »

Gazelles sur la liste Hurun India Future Unicorn 2021

Junaid a déclaré que la liste contient des contributions de l’écosystème indien des investisseurs en démarrage, y compris certains des meilleurs fonds de capital-risque, et pourrait donc constituer une bonne source pour les investisseurs et les family offices pour mieux comprendre certaines des start-ups les plus excitantes du pays.

« 2021 a également enregistré des introductions en bourse de start-up, à commencer par Nazaara Tech, suivi de Zomato et d’autres qui ont déposé, notamment Paytm, Freshworks, Nykaa, etc. Les introductions en bourse présentent des opportunités de sortie pour les investisseurs et encouragent davantage de particuliers indiens à valeur nette élevée à allouer une partie significative de leur investissement aux start-ups », a-t-il déclaré.

L’Inde compte plus de 600 millions d’utilisateurs d’Internet et devrait en utiliser 900 millions d’ici 2025. L’adoption d’Internet dans les zones rurales viendra compléter l’essor des start-ups technologiques. Les sociétés de technologie financière opérant dans les paiements mobiles, les assurances, la blockchain, la négociation d’actions et les prêts numériques continueront de croître pour capitaliser la pénétration d’Internet. »

« Bien que l’écosystème des start-up indiennes se développe, certaines des start-ups, qui atteignent une certaine envergure, migrent depuis l’Inde, à la recherche de meilleures incitations réglementaires et de la disponibilité du capital-risque. Par exemple, certaines des meilleures entreprises SaaS d’entreprise sont nées en Inde mais sont « retournées » aux États-Unis. C’est une opportunité perdue pour l’Inde et il est important que ces start-ups soient incitées à rester dans le pays », a-t-il déclaré.

