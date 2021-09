Futurs écrans MacBook Pro – aperçu potentiel de Samsung

Une annonce de Samsung pourrait révéler les futurs écrans MacBook Pro – mais pas pour les modèles que nous nous attendons à voir plus tard cette année…

Écrans MacBook Pro 2021

Apple utilise actuellement des écrans LCD de haute qualité pour ses MacBook. Cela ne devrait pas changer cette année, mais nous prévoyons un passage au rétroéclairage mini-LED – une technologie actuellement utilisée dans le coûteux Pro Display XDR d’Apple ainsi que dans le dernier iPad Pro 12,9 pouces.

Nous avons déjà expliqué que la mini-LED utilise plus d’un millier de minuscules LED individuelles pour le rétroéclairage.

Alors, que sont les micro-LED ? Ils sont un ordre de grandeur plus petit que la variante mini et sont aussi petits que 1/100e de la taille d’un rétroéclairage LED traditionnel dans un écran LCD. Ils vont plus loin avec les avantages des mini-LED par rapport aux écrans LCD standard alimentés par LED et peuvent fournir une luminosité 30 fois supérieure à celle des OLED.

À l’extrémité la plus sophistiquée de l’échelle, il y a une mini-LED par pixel, permettant une luminosité accrue, des noirs plus profonds et une efficacité énergétique améliorée.

Les futurs écrans MacBook Pro

Plus loin, cependant, nous nous attendons à ce qu’Apple passe à l’OLED pour les écrans iPad et MacBook.

Samsung a annoncé le début de la production en série de panneaux OLED, qui seront utilisés dans une gamme d’ordinateurs portables haut de gamme.

Samsung Display a annoncé aujourd’hui que la société a commencé à produire en masse ses panneaux OLED pour ordinateur portable à taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui sont présentés dans les versions 14 pouces des nouveaux ASUS Zenbook et Vivobook Pro. […] En plus des panneaux OLED de 14 pouces à 90 Hz, les modèles Zenbook et Vivobook Pro d’ASUS sont dotés des premiers écrans OLED 4K haute résolution de Samsung Display dans des panneaux plus grands de 16 pouces.

La société a jusqu’à présent nommé cinq clients pour ses panneaux OLED pour ordinateurs portables, y compris sa propre division d’électronique grand public.

ASUS, Lenovo, Dell, HP et Samsung Electronics.

Apple n’autorise généralement pas les fournisseurs à commenter des produits non annoncés, mais une future génération de ces écrans est probablement également destinée aux MacBook OLED.

