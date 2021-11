FW de Klerk décédé : Comment se souviendra-t-on du dernier président blanc d’Afrique du Sud ? | Monde | Nouvelles

FW de Klerk est décédé jeudi matin à son domicile du Cap, en Afrique du Sud, a annoncé la Fondation FW de Klerk dans un communiqué. L’homme de 85 ans avait reçu un diagnostic de cancer du mésothéliome – qui affecte la muqueuse des poumons – en juin de cette année. La fondation a déclaré qu’il « avait survécu à sa femme Elita, ses enfants Jan et Susan et ses petits-enfants ».

Qui était FW de Klerk ?

Frederik Willem de Klerk est né le 18 mars 1936 à Johannesburg, dans une lignée d’hommes politiques afrikaners.

Il a étudié le droit à l’Université conservatrice de Potchefstroom, travaillant comme avocat pendant 11 ans avant de remporter un siège au parlement pour le Parti national au pouvoir en 1972.

Il a pris la tête du Parti national après que PW Botha – connu pour être un pourvoyeur de ségrégation raciale – a subi un accident vasculaire cérébral.

En 1989, M. de Klerk a prêté serment en tant que président de l’Afrique du Sud sous le régime d’apartheid qui était en place sous une forme ou une autre depuis les années 1940.

Était-il vraiment anti-apartheid ?

Dans sa jeunesse et au début de sa présidence, M. de Klerk a soutenu l’apartheid.

Il croyait en l’architecture juridique séparant les races dans le pays, y compris des zones résidentielles séparées, des écoles et des institutions pour différents groupes raciaux.

Mais au début de son mandat au pouvoir, M. de Klerk est devenu de plus en plus conscient d’un appétit de changement au sein du pays et de la nécessité d’un changement contrôlé de dynamique.

Il a publiquement appelé à une Afrique du Sud non raciste et, à la fin de 1989, il a libéré Walter Sisulu et d’autres prisonniers politiques comme mesure préliminaire avant ses réformes plus radicales.

Le 2 février 1990, le président de Klerk a levé l’interdiction du Congrès national africain (ANC) et a libéré Nelson Mandela neuf jours plus tard.

Le reste de son mandat a été dominé par les négociations qui devaient finalement conduire à la règle de la majorité sous Nelson Mandela en 1994.

Mais les quatre années entre la libération de M. Mandela et la formation d’un gouvernement par l’ANC ont été brutales et sanglantes, alors que l’ANC et son rival Inkatha Freedom Party (IFP) se battaient pour le pouvoir.

Des allégations ont été portées contre M. de Klerk pour avoir attisé cet incendie, affirmant qu’il avait conspiré avec les forces de sécurité pour tenter de déstabiliser les factions anti-apartheid.

Nelson Mandela lui-même a fait cette accusation dans son livre, Long Walk to Freedom.

De Klerk a fermement nié les allégations, affirmant qu’il n’avait aucun pouvoir sur ceux qui menaient des actions violentes contre le passage à la démocratie, mais a ensuite admis dans une interview en 2004 que les forces de sécurité avaient mené des activités d’infiltration.

Les extrémistes blancs étaient également de plus en plus mécontents, craignant la fin du mode de vie dont ils jouissaient sous l’apartheid.

En réponse, M. de Klerk a senti la menace et a proposé un référendum « réservé aux blancs » en 1992, au cours duquel une majorité d’électeurs blancs a approuvé une nouvelle réforme.

Le changement était désormais imparable. En 1993, M. de Klerk a reçu conjointement le prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela.

M. de Klerk a été vice-président après le premier vote toutes races confondues en 1994 et s’est retiré de la politique en 1997 en déclarant : « Je démissionne parce que je suis convaincu que c’est dans le meilleur intérêt du parti et du pays ».

Bien que la relation entre De Klerk et Mandela ait souvent été ponctuée de désaccords amers, le nouveau président a décrit l’homme à qui il a succédé comme quelqu’un d’une grande intégrité.

À la mort de Nelson Mandela en 2013, De Klerk a rendu hommage au premier président noir du pays.

Il a déclaré: « C’était un grand rassembleur et un homme très, très spécial à cet égard, au-delà de tout ce qu’il a fait.

« Cet accent mis sur la réconciliation était son plus grand héritage. »

Quel sera son héritage ?

Certes, servir d’homme au pouvoir lorsque le régime brutal d’apartheid a finalement été démantelé et avoir le courage de le faire sera au cœur de l’héritage de M. de Klerk et sera la note principale dans les livres d’histoire.

Mais sa vraie nature pourrait ne pas être dans les mémoires de certains comme si noire et blanche.

L’année dernière encore, il a été fortement critiqué pour un commentaire fait lors d’une interview avec le diffuseur national, dans lequel il a déclaré qu’il n’était pas « totalement d’accord » sur le fait que l’apartheid était un crime contre l’humanité.

Le commentaire a ouvert de vieilles blessures dans le pays, où les inégalités raciales sont toujours présentes et la dynamique est toujours tendue.

M. De Klerk a ensuite reconnu qu’il s’agissait d’un crime et s’est excusé abondamment pour son rôle dans ce crime, mais il a insisté sur le fait que l’apartheid était responsable de relativement peu de morts et qu’il ne devait pas être classé dans la même catégorie de « génocide » ou « crimes contre l’humanité ».

Les retombées étaient énormes. L’ANC a condamné l’argument de M. De Klerk comme « un blanchiment flagrant [which]… va à l’encontre de nos engagements en faveur de la réconciliation et de l’édification de la nation ».

Le parti d’opposition Economic Freedom Fighters (EFF) l’a qualifié d' »apologiste de l’apartheid… avec du sang sur les mains ».

Dans sa deuxième déclaration, retirant la première, M. De Klerk a reconnu que ses propos sur l’apartheid étaient « totalement inacceptables ».

Mais le mal était fait. Les jeunes Sud-Africains, confrontés à un héritage d’inégalités et de pauvreté, ont moins de respect pour ceux qui ont démantelé l’apartheid à chaque génération qui passe.

Certains Sud-Africains noirs ont commencé à affirmer que M. Mandela lui-même était un vendu et que les compromis douloureux et durement gagnés qui ont conduit à l’émergence d’une nation « arc-en-ciel » démocratique, doivent maintenant être réexaminés.

FW de Klerk : Un visionnaire, un réactionnaire, un héritage compliqué.