FX dévoile un premier regard étoilé sur la série d’anthologies de BJ Novak ⋆ 10z viral

FX dévoile enfin les détails et un premier aperçu de la prochaine série d’anthologies de BJ Novak, qui devrait faire ses débuts exclusivement sur FX sur Hulu à partir du jeudi 16 septembre.

The Premise vise à s’attaquer à certains des plus gros problèmes qui affligent l’ère moderne. La série débutera avec deux versements et FX a dévoilé les détails des cinq premiers épisodes.

Créé par Novak, The Premise présente une distribution de stars comprenant Ben Platt, Tracee Ellis Ross, Daniel Dae Kim, Lola Kirke, Soko, Jermaine Fowler, Ayo Edebiri et Eric Lange, entre autres. Parmi les stars précédemment annoncées qui apparaîtront également, citons Lucas Hedges, Kaitlyn Dever, Jon Bernthal, O’Shea Jackson Jr., Ed Asner, George Wallace, Boyd Holbrook et Beau Bridges.

The Premise mélange des locaux comiques avec des performances dramatiques pour un ton unique des producteurs exécutifs Novak et John Lesher. Les cinq premiers épisodes incluent “Social Justice Sex Tape”, “Moment of Silence”, “The Ballad of Jesse Wheeler”, “The Commenter” et “Butt Plug”.

Le premier volet met en vedette Platt, Ross, Edebiri et Fowler et raconte l’histoire d’un homme qui découvre un moyen d’aider à libérer un innocent de prison à l’aide d’une sex tape. Pendant ce temps, l’épisode 2, “Moment of Silence” met en vedette Bernthal, Holbrook, Bridges et Amy Landecker dans une histoire sur un père qui a perdu sa fille à cause de la violence armée et son nouveau travail de directeur des relations publiques au National Gun Lobby.

Restez à l’écoute pour The Premise et ses épisodes étoilés cet automne sur FX sur Hulu.

La Prémisse, Première de la série, jeudi 16 septembre, FX sur Hulu