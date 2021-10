FX et Hulu annulent l’adaptation du roman graphique préféré des fans après seulement 1 saison

Y : The Last Man a mis des années à faire la transition du roman graphique à la télévision, et moins de deux mois pour être annulé. Dimanche, la showrunner Eliza Clark a confirmé que FX on Hulu avait annulé l’émission après seulement une saison, et il reste encore trois épisodes à sortir. La série a reçu des critiques positives et a attiré les fans du livre original, mais elle n’a apparemment pas rencontré le succès souhaité par Hulu.

Dans sa déclaration dimanche, Clark a déclaré qu’elle et le reste de l’équipe derrière l’émission ne voulaient pas que cela se termine. « Je n’ai jamais été aussi attachée à une histoire de ma vie, et il y a tellement plus à raconter », a-t-elle écrit. Plus tard, elle a salué FX comme un « partenaire incroyable », et l’équipe est « triste » que le spectacle n’avance pas. « Mais nous savons que quelqu’un d’autre sera très chanceux d’avoir cette équipe et cette histoire », a écrit Clark. « Je n’ai jamais connu la solidarité remarquable de tant de personnes talentueuses. Nous nous engageons à trouver à Y sa prochaine maison. »

(Photo : FX)

Amber Tamblyn, qui joue Kimberly Campbell Cunningham dans la série, n’a pas tardé à montrer son soutien à une campagne pour faire perdurer la série. « Y: The Last Man n’aura pas de deuxième saison sur FX et bien que je sois déçu, je sais que cette émission extraordinaire qui a tant à dire, et qui le dit si bien, trouvera bientôt un nouveau foyer. au chapitre suivant », a-t-elle tweeté. « Si vous êtes avec moi, faites-le savoir au monde. »

Y : The Last Man est basé sur la série de bandes dessinées créée par l’écrivain Brian K. Vaughan et l’artiste Pia Guerra. Le spectacle se déroule dans un monde post-apocalyptique où un mystérieux événement cataclysmique tue tous les mammifères avec un chromosome Y, à l’exception de Yorick Brown (Ben Schnetzer) et de son singe de compagnie. Pendant ce temps, les survivants de la tragédie, dont la mère de Yorick, la présidente Jennifer Brown (Diane Lane), se retrouvent aux prises avec le nouveau monde. Ashley Romans, Oliva Thirlby, Juliana Canfield, Elliot Fletcher, Marin Ireland et Diana Bang sont également à l’affiche.

Le projet était en développement depuis octobre 2015, avec des plans pour que l’émission soit diffusée sur FX. Il y a eu plusieurs changements en coulisses au cours des années avant que Clark ne soit embauché en tant que showrunner en 2019. Au début de 2020, FX a annoncé que l’émission ferait partie de la programmation de FX sur Hulu au lieu d’être diffusée sur le réseau linéaire. Les trois premiers épisodes sont sortis le 13 septembre, les épisodes suivants étant sortis le lundi. Les trois derniers épisodes sortiront les 18 octobre, 25 octobre et 1er novembre.

« J’adore cette émission et j’ai bon espoir que Y trouvera un nouveau foyer, pas seulement parce qu’il emploie plus de femmes extraordinaires, de personnes de couleur et de membres de la communauté LGBTQ+ – à la fois devant et derrière la caméra – que tout autre projet auquel j’ai jamais participé, mais parce qu’ils ont fait quelque chose de spectaculaire, le genre d’évolution réfléchie, contemporaine et intrépide de la bande dessinée qui [Guerra] et j’ai toujours voulu », a écrit Vaughan sur Instagram dimanche. « Ces trois prochains épisodes sont les meilleurs de la saison, alors continuez à regarder, et si vous voulez voir ce voyage continuer autant que moi, nous vous encourageons à laisser le monde sait : #YLivesOn. »