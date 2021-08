FXXIV : Guide de travail de tanking

Nous décomposons chacun des quatre jobs de tanking de FFXIV : PLD, WAR, DRK et GNB.

Alors, tu veux être le bouclier de la fête ? Passer au rôle de tankiste dans FFXIV est très amusant, avec quatre emplois uniques parmi lesquels choisir, il existe un style pour tout type de combattant de première ligne.

Nous vous expliquons chaque tâche de char, expliquons ce qui les rend uniques et proposons quelques conseils de base pour maximiser votre efficacité et votre plaisir pour chaque tâche.

Paladin (PLD)

Vos combattants traditionnels à l’épée et au plateau, les Paladins peuvent constituer une excellente introduction au tanking grâce à leur large éventail de soins et d’atténuation des dégâts. De tous les jobs Tank, celui de Paladin offre le plus d’utilité au joueur, ce qui en fait un choix solide pour le hors-tank. Leur atténuation des dégâts s’étend aux autres membres du groupe, et ils peuvent également lancer un soin instantané sur eux-mêmes ou sur quelqu’un d’autre si les choses commencent à sembler un peu poilues pour les guérisseurs.

Une fois que vous avez atteint le niveau 30 et que vous avez terminé toutes les quêtes de classe GLD, vous pouvez effectuer la quête “Paladin’s Pledge” pour recevoir votre pierre de travail PLD. Trouvez-le à Ul’dah aux marches de Thal (x:9, y:11).

Conseils de Paladin

Iron Will est la capacité qui génère votre inimitié (maintient l’aggro), la seule fois où elle ne devrait pas être active, c’est si vous êtes le Off-Tank. Les rotations PLD ne sont pas situationnelles, alors maîtrisez-les tôt.

Combo de base : Lame rapide > Lame anti-émeute > Rage of Halone/Autorité royale

DoT Combo : Fast Blade > Riot Blade > Goring Blade Le PLD Self-Heal (Clemency) interrompt vos rotations, alors gardez-le pour les urgences. Vous pouvez également l’utiliser pour gifler un guérisseur si nécessaire et le garder debout. Les PLD ont plus d’économiseurs de groupe situationnels que n’importe quelle autre classe de chars, alors familiarisez-vous avec Couverture, Voile divin, Intervention et Passage d’armes à mesure que ces compétences deviennent disponibles afin que vous puissiez réagir rapidement pour sauver un combat en un rien de temps Priorité de fusion des matériaux ; Coup critique > Coup direct > Détermination > Ténacité

Pour un guide complet du travail PLD, consultez SaltedXIV.

Guerrier (GUERRE)

Si vous recherchez un rôle de tankiste qui inflige beaucoup de dégâts sans sacrifier le contrôle des foules, Warrior est un bon choix. Avec beaucoup d’auto-guérison dans leurs manches, ils sont parfaits si vous préférez un style de tank rapide et agressif. Bien qu’il soit facile de ramasser la grande hache, Warrior est une classe de tank difficile à maîtriser avec sa rotation des ressources de construction / dépense qui repose sur le choix d’un finisseur qui améliorera vos dégâts ou vous soignera.

La quête de classe Warrior, « Pride and Duty (Will Take You…) » se déverrouille une fois que vous avez terminé la série de quêtes MRD et atteint le niveau 30. Vous pouvez la récupérer à Limsa Lominsa sur les ponts supérieurs (x : 11, y : 6).

Conseils de guerrier

La défiance est la capacité qui génère votre inimitié (maintient l’aggro), la seule fois où elle ne devrait pas être active, c’est si vous êtes le spam hors réservoir votre capacité de Surpuissance dans les premiers niveaux avant d’avoir accès à Mythril Tempest Time votre Beserk / Capacité de libération interne pour que vous puissiez claquer cinq attaques, économisez vos piles de furieuse et votre jauge de bête pour les faire emballer autant de punch que possible Une fois que vous avez atteint le niveau 80, n’utilisez pas de furieuse pendant la libération interne car cela gaspille un des votre Fell Cleaves Tomahawk gratuit est votre attaque à distance et peut interrompre les combos. Utilisez-le pour tirer ou lorsque vous devez vous retirer d’une priorité de fusion de materia de boss; Coup critique > Vitesse de compétence > Détermination > Ténacité

Pour un guide complet du travail WAR, consultez SaltedXIV.

Chevalier noir (DRK)

Ajoutés dans l’extension Heavensward, les chevaliers noirs sont un ajout intéressant, bien que de niche, aux rôles de tank. Ils possèdent l’une des atténuations de dégâts les plus puissantes du jeu, mais contrairement à WAR et PLD, leurs capacités d’auto-guérison laissent un peu à désirer. Living Dead fournit une endurance à la rigueur, mais cela nécessite également que votre guérisseur soit prêt à vous booster au maximum, ce qui le rend un peu moins utile. Cependant, les séries de quêtes de travail de DRK sont parmi les plus agréables du jeu, et cela seul vaut la peine d’être repris.

Pour déverrouiller DRK, vous devez avoir atteint le niveau 50 dans n’importe quelle classe DoW ou DoM. Ensuite, vous pouvez récupérer la quête “Notre fin” dans The Pillars in Ishgard (x:13, y:8).

Conseils du chevalier noir

Le grain est la capacité qui génère votre inimitié (maintient l’aggro), le seul moment où il ne devrait pas être actif est si vous êtes l’arme de sang hors réservoir et la nuit la plus noire sont des mécanismes de pré-traction importants pour DRK en équilibrant leur sang et leur mana la jauge est l’une de leurs principales priorités pour les dégâts infligés. Unmend est votre attaque à distance et fonctionne bien pour positionner les monstres ou le boss où vous le souhaitez. . Apprendre à mettre en commun les ressources pour ces fenêtres des années 60 ou 120 peut augmenter considérablement votre puissance. Coup critique > Vitesse de compétence > Coup direct > Détermination

Pour un guide complet du travail DRK, consultez SaltedXIV.

Brise-armes (GNB)

Le plus récent Tank Job, Gunbreaker, a été abandonné avec Shadowbringers et se penche presque vers le DPS avec son style de jeu. Fortement concentré sur l’offensive, le GNB manque beaucoup en matière de maintien de la santé et s’appuiera davantage sur les guérisseurs du groupe. (Et Superbolide les gardera certainement sur leurs gardes!) Cela dit, ils ont un énorme coup de poing avec une gamme de mouvements défensifs qui vous aideront à rester debout. Malgré le manque de grands auto-guérison, GNB est toujours un choix bien équilibré dans le rôle de tank.

Avant de pouvoir vous emparer d’une arme à feu, vous devez avoir atteint le niveau 60 avec n’importe quelle classe DoW ou DoM. Une fois que vous avez coché cette case, vous trouverez « The Making of a Gunbreaker » dans New Gridania (x:11, y:11).

Conseils pour les briseurs d’armes

Royal Guard est la capacité qui génère votre inimitié (maintient l’aggro), le seul moment où il ne devrait pas être actif est si vous êtes le Off-Tank. Cela signifie que votre gain ou perte net de changements de cartouche au cours de votre rotation est nul. Votre objectif est de brûler ces balles dans le cadre de vos rotations, et non de les conserver pour un jour de pluie. No Mercy est votre buff le plus important, il dure 20s. Essayez de le briser lorsque vous avez 2 cartouches prêtes et que vous n’avez toujours pas effectué votre mouvement Solid Barrel. Cela vous donnera 3 cartouches à utiliser avant que la capacité ne se termine plus près de l’écart GNB, Rough Divide, est livré avec un système de charge, vous pouvez en empiler jusqu’à deux utilisations. Priorité de fusion des matériaux ; Vitesse de compétence (1) > Coup critique > Coup direct > Détermination > Ténacité > Vitesse de compétence (2)

En raison du besoin de GNB de rotations neutres en cartouche, la vitesse de compétence occupe une priorité plus élevée dans l’inventaire que les autres chars, vous devrez donc peut-être l’augmenter un peu après avoir fusionné vos autres priorités.

Pour un guide complet du travail GNB, consultez SaltedXIV.

