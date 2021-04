FY2020-21: recettes fiscales directes en hausse de Rs 40,000 cr par rapport aux RE

Le Centre a récemment annoncé qu’il emprunterait 7,24 crore de lakh Rs au marché au cours de la première moitié de l’exercice 22, soit un peu plus de 60% de l’objectif budgétaire pour l’année complète.

Le Centre a collecté un montant net de Rs 9,45 lakh crore à titre d’impôts directs en 2020-2021, en hausse de Rs 40000 crore ou 4,4% par rapport à l’estimation révisée (RE) présentée dans le budget le 1er février, grâce à l’amélioration des collections au cours de la seconde moitié de l’année, surtout au quatrième trimestre. Si le gouvernement n’avait pas été libéral avec les remboursements – jusqu’à Rs 78 000 crore ou 42% par an à Rs 2,61 lakh crore – les collections nettes auraient été encore plus élevées.

Ceci, ajouté aux recettes provenant des “ droits d’accise de l’Union ” étant probablement plus élevés que les RE respectifs de 30000 crore Rs, permettrait probablement au Centre de contenir le déficit budgétaire à un niveau légèrement inférieur à l’ER de 9,5% (RE) du PIB, aux niveaux de dépenses ER et autres flux de revenus. L’Office national de la statistique, dans la deuxième estimation anticipée, a prédit une contraction plus étroite du PIB nominal de 3,8% en FY21, contre une baisse de 4,2% estimée plus tôt; si cela est vrai, cela aurait un autre effet salutaire sur les chiffres fiscaux. Les solides recouvrements de la TPS au cours des derniers mois ont égayé les chances que les recouvrements de la TPS centrale soient plus élevés que les RE.

Compte tenu de la poussée des recouvrements fiscaux, le Centre a déjà débloqué un montant supplémentaire à l’État sous forme de transferts fiscaux et annulé un emprunt prévu de 20 000 crores de Rs qui était prévu pour la deuxième quinzaine de mars.

Le Centre a libéré un crore «supplémentaire» de Rs 45 000 au titre de la dévolution fiscale aux gouvernements des États au cours de l’exercice 21, a déclaré le ministère des Finances quelques jours plus tôt. La dévolution était de 8,2% plus élevée que le RE respectif, à Rs 5,95 lakh crore. Bien sûr, le Centre avait réduit l’objectif de dévolution de Rs 2,34 lakh crore ou 30% de l’estimation budgétaire de Rs 7,84 lakh crore pour 2020-2021.

Selon les chiffres provisoires des recouvrements d’impôts directs pour l’exercice 2020-21 publiés par le ministère des Finances vendredi, les recouvrements nets (après remboursement) de l’impôt sur les sociétés s’élevaient à Rs 4,57 lakh crore et l’impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris la taxe sur les transactions de sécurité, à Rs 4.88 crore de lakh.

Le démantèlement du nettoyage des impôts directs avant remboursement est le suivant: «Taxe anticipée de Rs 4,95 lakh crore; impôt retenu à la source (y compris Central TDS) de Rs 5,45 lakh crore; taxe d’auto-évaluation de Rs 1,07 lakh crore; taxe d’évaluation régulière de Rs 42 372 crore; impôt de distribution de dividendes de Rs 13 237 crore et impôt au titre des autres petites têtes de Rs 2 612 crore ».

«Malgré une année extrêmement difficile, les prélèvements anticipés pour l’exercice 2020-21 s’élèvent à Rs 4,95 lakh crore, ce qui montre une croissance d’environ 6,7% par rapport aux prélèvements anticipés de l’exercice financier immédiatement précédent de Rs 4,64 lakh crore», a déclaré le ministère des Finances mentionné.

Le Centre a récemment annoncé qu’il emprunterait 7,24 crore de lakh Rs au marché au cours de la première moitié de l’exercice 22, soit un peu plus de 60% de l’objectif budgétaire pour l’année complète. L’emprunt prévu est supérieur à 56% au premier semestre de l’exercice 21, lorsqu’un blocage induit par Covid a incité le gouvernement à augmenter considérablement ses emprunts au second semestre également. Pourtant, il est en phase avec le modèle habituel (60-65%) observé dans la majeure partie de la dernière décennie.

Le Centre avait augmenté ses emprunts bruts sur le marché en FY21 à Rs 13,71 lakh crore, contre l’estimation révisée de 12,80 lakh crore, grâce à une inadéquation drastique entre la collecte des recettes et les dépenses nécessaires à la suite de la pandémie.

Lorsqu’on lui a demandé si le déficit budgétaire pour l’exercice 21 dépassera considérablement l’estimation révisée, étant donné qu’il ne représentait que 76% de l’objectif pour l’année complète jusqu’en février, le secrétaire au Revenu économique (maintenant secrétaire au revenu), Tarun Bajaj, a déclaré que le déficit serait toujours proche. au niveau RE de Rs 18,48 crore lakh. C’est parce que le gouvernement a dépensé beaucoup en mars, avait-il ajouté.

Avec des recettes fiscales nettes (post-dévolution) (NTR) augmentant de 9,1% sur un an en avril-février, FY21 NTR dépassera l’estimation révisée de Rs 13,4 lakh crore par une bonne marge.

