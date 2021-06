FY22 sera meilleur que FY21 pour l’immobilier : Irfan Razack, Chairman, Prestige Estates Projects

Irfan Razack, président et directeur général, Prestige Estate Projects

Prestige Estates Projects vise à générer une trésorerie nette positive d’ici septembre 2021 et est en bonne voie pour sa prochaine phase de croissance avec un objectif de Rs 3 800 crore de revenus locatifs au cours des cinq prochaines années grâce à des développements de bureaux et de commerces de détail, et se développe régulièrement en dehors de l’Inde du Sud avec des projets résidentiels prévus à Mumbai et Noida. Le président et directeur général Irfan Razack a déclaré à Shubhra Tandon de FE que malgré la deuxième vague brutale de Covid-19, la demande de biens immobiliers reste forte et que l’exercice 22 sera meilleur que l’exercice 21 pour le secteur. Extraits édités :

Comment la pandémie a-t-elle changé le secteur immobilier en Inde ?

De septembre à mars, le secteur de l’immobilier résidentiel à travers le pays, en particulier dans des villes comme Mumbai, Bengaluru et Hyderabad, a enregistré des ventes sans précédent, les gens choisissant d’acheter des maisons au lieu de rester dans des logements loués, et les personnes ayant des locaux plus petits passant à des maisons plus grandes. La pandémie a également entraîné des changements dans les produits. Les nouveaux projets prévus à Prestige, par exemple, proposent plus d’espaces ouverts et introduisent des mesures de sécurité telles que des ascenseurs sans contact et une foule d’autres solutions adaptées à la pandémie. Au fur et à mesure que nous avançons, les conceptions deviendront de plus en plus évoluées pour rendre les espaces encore plus sûrs. Je pense que maintenant, les développeurs doivent commencer à penser différemment, tout le monde doit innover et rendre leurs produits pertinents dans le temps.

Étant donné que la deuxième vague de Covid a été beaucoup plus brutale et semble avoir eu un impact beaucoup plus sévère sur les sentiments des consommateurs, qu’est-ce qui attend l’immobilier en FY22 ?

La confiance des consommateurs a été affectée par la deuxième vague. Oui, les gens ont retenu leurs décisions d’achat à cause de la peur et de la panique. Cependant, la situation s’est stabilisée et nous revenons sur la bonne voie. Oui, il y a un stress à court terme sur les développeurs en termes de flux de trésorerie, de paiements et de gestion des prêts, mais il devrait disparaître d’ici un trimestre environ. La demande ne reviendra pas en force, mais je pense que d’ici septembre environ, l’activité devrait être revenue à la normale. Pour l’instant, je pense que FY22 sera meilleur que FY21. Cependant, l’avertissement de la troisième vague est toujours là, et si c’est pire que la seconde, il y aurait des problèmes.

À une époque où les entreprises envisagent d’adopter des modèles hybrides ou davantage de travail à domicile, comment voyez-vous l’immobilier de bureau évoluer ?

Nous ne pensons pas que les bureaux vont se démoder, même si peut-être que la demande sera faible pour 3-4 trimestres. S’il ne fait aucun doute que les grandes multinationales adopteront un modèle hybride, il y a aussi beaucoup plus d’affaires et de travail à venir dans le pays, ce qui entraînera une augmentation de la demande d’espace de bureau. Nous pensons que la planification de l’espace pour les bureaux sera désormais plus élaborée. Si le siège par m² par personne était de 40 ou 50, il doublera désormais avec le besoin de distanciation. De nombreuses entreprises ont déjà refait leurs bureaux pendant les périodes de confinement. En outre, certains développeurs avaient arrêté la construction ou abandonné leurs projets de construction de bureaux, ce qui a réduit l’offre. Ainsi, avec la contraction de l’offre et la demande qui met également du temps à revenir, les choses s’équilibreront au cours des prochains trimestres.

Quelle est l’expérience de Prestige sur les nouveaux baux et les renouvellements ?

Les deux se produisent. Entre janvier et avril, Bangalore a loué environ 3 millions de pieds carrés, dont une part de 750 000 pieds carrés, même la perception des loyers est de 98 à 99 %, nous sommes donc assez stables.

Prestige a considérablement réduit son niveau d’endettement après l’achèvement de la phase 1 de l’accord avec Blackstone, et il vise à afficher une trésorerie nette positive d’ici septembre 2021. À quoi ressemble la prochaine phase de croissance pour l’entreprise ?

Notre objectif est d’atteindre Rs 3 800 crore de revenus locatifs au cours des cinq prochaines années, ce qui se fera par le biais d’une combinaison de bureaux et de commerces de détail. Nous aurons plus de pieds carrés de location que ce que nous avons donné à Blackstone jusqu’à présent. Nous réalisons également des actifs de bureaux avec Blackstone qui sont en cours de construction. Une fois ceux-ci terminés et loués, ceux-ci seront peut-être également intégrés à leur FPI ou nous participerons avec eux. De plus, la société pourrait également créer une FPI dans les 5 à 6 prochaines années. Sur le front résidentiel, nous nous concentrerons sur les logements à revenu intermédiaire, haut de gamme et de luxe et nous envisageons des marges d’Ebitda d’environ 20 % de ce segment.

Prestige a l’intention d’investir Rs 3 000 crore au cours des trois prochaines années pour renouveler le portefeuille de location. Veuillez partager les détails de ce que cela implique.

Il y a 18,72 millions de pieds carrés de projets commerciaux en cours et 2,56 millions de pieds carrés d’actifs de vente au détail. Il y a encore 22,88 millions de pieds carrés de projets à venir dans le segment commercial et 1,97 million de pieds carrés d’actifs de vente au détail.

Quelle sera votre stratégie d’expansion en dehors du sud de l’Inde et quels sont vos projets là-bas ?

Nous avons immobilisé quelques propriétés à Mumbai, Hyderabad et Noida, où nous nous concentrons sur le segment moyen et haut de gamme. En fait, Hyderabad se développe comme un bon marché, nous y étendons donc notre présence. Nous développons également des projets à Chennai. Auparavant, nous avions décidé d’aller également dans les villes de niveau II, mais en tant que stratégie, nous nous éloignons désormais des petites villes car nous pensons que cela demande trop d’efforts pour moins de volumes. Nous nous concentrons donc sur les villes de niveau I, c’est là que se trouvent les volumes. Nous avançons prudemment sur le luxe car la demande est lente sur ce segment.

