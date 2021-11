Fynd s’associe à GoKwik pour fournir une solution de paiement intégrée

Le partenariat vise à réduire le RTO et à augmenter le GMV pour les entreprises de commerce électronique

Fynd s’est associé à la plate-forme d’activation du commerce électronique GoKwik pour fournir des solutions d’achat unifiées aux commerçants. Fynd est une plate-forme qui aide les entreprises à créer des expériences agréables et connectées pour leurs clients partout dans le monde. GoKwik aidera davantage ces marques à augmenter leur rentabilité globale. Ce partenariat permettra à des marques telles que Steve Madden, Superdry, Hamleys, Mothercare et bien d’autres de réaliser une expérience de paiement transparente, d’augmenter les taux de conversion et d’atteindre une réalisation GMV maximale.

Fynd s’engage à fournir à ses partenaires un accès à des capacités qui peuvent dynamiser leur parcours omnicanal, a déclaré Harsh Shah, co-fondateur de Fynd. « Le modèle unique de GoKwik se concentre sur la résolution du RTO, un problème clé dans le commerce en ligne. L’ajout de GoKwik en tant qu’offre sur la plate-forme Fynd pour nos partenaires contribuera certainement à améliorer la rentabilité de leurs opérations en ligne », a-t-il ajouté.

Avec ce partenariat, GoKwik et Fynd développent une solution plug and play pour les entreprises de commerce électronique. Cela leur fournira la fonctionnalité d’offrir des expériences de paiement personnalisées à leurs clients en fonction de leur comportement d’achat. De plus, les entreprises seront également en mesure de cartographier ces comportements clients et ainsi de contrôler les taux de retour à l’origine (RTO). Après avoir analysé les modèles, une expérience peut être fournie au bon client qui sera une conversion définitive, et des frictions peuvent être définies pour les clients apparemment à haut risque qui sont susceptibles de se transformer en RTO.

« Les taux de conversion dans l’entonnoir et le RTO sont des problèmes majeurs pour toute entreprise de commerce électronique en Inde, et GoKwik se concentre sur la résolution de ces problèmes. Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe Fynd alors que nous réécrivons le playbook traditionnel en proposant des solutions personnalisées pour améliorer les taux de conversion globaux, aider à enregistrer un GMV plus élevé avec un retour sur investissement accru et fournir une protection contre les risques tels que le RTO », Chirag Taneja, fondateur et PDG, GoKwik , ajoutée.

Plus de 100 marques, dont des marques natives du numérique, des acteurs traditionnels et des places de marché, ont fait confiance à GoKwik. De nombreuses grandes marques D2C comme boAt, Mamaearth, MyGlamm, The Man Company, Heads Up For Tails, The Moms Co., OZiva, TCNS Clothing Co. (W, Aurelia et Wishful), LimeRoad, ManMatters, Neemans, The Whole Truth, The Souled Store, EyeMyEye et bien d’autres exploitent déjà les solutions de GoKwik pour renforcer leurs activités en ligne.

Lire aussi: SuperBottom lève Rs 3,5 crore de dette de capital-risque auprès d’Alteria Capital

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.