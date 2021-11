G-Eazy adopte un pitbull de 8 mois qui a été maltraité par un sans-abri

G-Eazy a un nouveau membre de la famille … un pit-bull de 8 mois qui a été sauvé d’un ancien propriétaire abusif.

Le rappeur « My, Myself & I » a adopté le pittie, nommé Phoenix, et on nous dit que le chiot avait été maltraité par un sans-abri avant d’atterrir dans un sauvetage d’animaux à Los Angeles.

G-Eazy l’a sauvée de La Fondation Labelle, ce qui indique à TMZ … Phoenix était posté sur leur site depuis 2 mois, mais n’avait pas reçu beaucoup de demandes.

On nous dit que G-Eazy a vu le message d’adoption et a contacté les propriétaires de la Fondation Labelle par l’intermédiaire d’un ami commun, et il est venu la chercher lundi.

G-Eazy et Phoenix n’ont pas perdu de temps pour se connaître – après l’avoir récupérée, ils ont sauté dans sa voiture classique pour une promenade à travers les collines d’Hollywood, s’arrêtant pour manger un morceau au célèbre Beachwood Market près du panneau Hollywood.

C’est un grand pas en avant pour Phoenix… on nous dit qu’un bon samaritain l’a sauvée des coups de pied et des mauvais traitements infligés par le sans-abri. Elle a depuis été pensionnée, entraînée et est évidemment une très bonne fille.

Félicitations à Phoenix et à son heureux propriétaire !