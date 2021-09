G-Eazy arrêté après une violente bagarre dans un bar

Le rappeur G-Eazy aurait été impliqué dans une bagarre dans un bar la semaine dernière. PEOPLE rapporte que le rappeur de 32 ans, de son vrai nom Gerald Gillum, a été arrêté lundi après-midi en raison de son lien avec une altercation qui a eu lieu près de la salle Boom Boom du Standard Hotel à New York vers 00h50 le 10 septembre. Au cours de la bagarre, un homme a été frappé par le rappeur, ce qui lui a causé des rougeurs et un gonflement à la tête, mais il a finalement refusé de recevoir des soins médicaux à l’époque. Un autre homme a également été frappé.

G-Eazy a été inculpé de voies de fait et a délivré un ticket de comparution pour les deux arrestations à la suite de la bagarre, mais il n’est pas actuellement en détention et a même assisté aux VMA le dimanche suivant. TMZ rapporte qu’un homme du groupe adverse a déclaré que l’un des amis de G-Eazy l’avait frappé à la tête avec une bouteille en verre et qu’il avait dû se rendre à l’hôpital pour soigner la blessure qui en résultait.

Ce n’est pas la première fois que G-Eazy a des démêlés avec la justice. Il a été reconnu coupable d’agression, de possession de drogue et de résistance à l’arrestation après une bagarre dans une discothèque en 2018, ce qui lui a valu deux ans de probation et une amende de 80 000 couronnes (environ 9 000 $) pour ses crimes, ainsi qu’une restitution de 6 500 couronnes (environ 810 $) à l’agent de sécurité qu’il a agressé.

Ironiquement, le rappeur a sorti vendredi son nouveau single “Breakdown” avec Demi Lovato, et le clip confronte directement les problèmes qu’ils ont tous les deux eus dans le passé. Des gros titres sur le rappeur comme « Did He Cheat ? » “G-Eazy brise le silence des médias sociaux après l’arrestation” et “G-Eazy devient confortable avec Mystery Woman” apparaissent dans la vidéo.

“J’ai combattu mes démons, mais ils ne se battent pas équitablement / Mais je n’arrête pas de dire que tout va bien, je le jure”, rappe G-Eazy dans la chanson. “Tout seul dans un espace sombre, il n’y a pas de lumière là-dedans / Qu’est-ce qui se passe, c’est que je pourrais vraiment l’aimer là-bas.”

“C’est l’une de mes chansons préférées de l’album, c’est un disque vraiment profond sur l’être humain et ce qui l’accompagne. Nous avons tous connu des pannes”, a déclaré G-Eazy dans une vidéo Instagram sur le nouveau morceau. Son album, These Things Happen Too, sortira le 24 septembre.