G-Star Raw met en lumière la durabilité du denim avec une exposition le jour de la Terre – WWD

DENIM FAIT BIEN: En collaboration avec Earth Day, G-Star Raw s’est associé à l’agence de création basée à Amsterdam, The Visionary Lab, pour monter une exposition photographique mettant en lumière la durabilité et le talent avec l’aide du tissu qu’il connaît le mieux: le denim. G-Star Raw est copropriété de Pharrell Williams.

Intitulée «Denim for Earth», la vitrine mettra en valeur le travail de huit créateurs et artistes de la relève qui donnent vie aux pièces en denim jetées et aux tissus recyclables de G-Star Raw en concevant des créations couture et artistiques inspirées de la circulaire de la marque néerlandaise innovations.

Les deux entreprises ont décrit le projet comme un moyen d’inciter les industries de la mode et du denim à agir et à mettre en œuvre des solutions plus durables et innovantes dans le monde du denim, allant des techniques de recyclage aux colorants d’origine biologique et aux pratiques d’économie d’eau.

Les images des pièces photographiées par le photographe Wendelien Daan seront physiquement exposées sur la place Rembrandt d’Amsterdam du 22 avril au 9 mai et en ligne sur le site Web du musée Moco via une expérience AR créée par des artistes multidisciplinaires Irma de Vries.

Les artistes et designers impliqués dans le projet – dont Karim Adduchi, Charlotte Bakkenes, Yuki Isshiki, Yulia Ivanova, Bagua Jody, Majid Karrouch, Ferry Schiffelers et Tess van Zalinge – ont été chargés de réinterpréter l’utilisation du denim pour une pièce unique. pièces avec une courbure durable.

Par exemple, Schiffelers a utilisé l’ancienne méthode japonaise de tissage de chiffon Sakiori pour embellir une mini-robe moulante sans bretelles avec des nœuds, tandis qu’Ishiki a conçu un bibi flamboyant en utilisant des restes de denim recyclés. D’autres pratiques respectueuses de l’environnement impliquées dans la création des pièces comprenaient l’utilisation de colorants biosourcés provenant de déchets de betteraves rouges et l’utilisation du tissu denim recyclable de G-Star Raw.

Le spécialiste néerlandais du denim dispose d’un solide crochet durable, par exemple, en partenariat avec Archroma pour créer une collection de vêtements teints avec EarthColors, sa solution de teinture durable.