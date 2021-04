G20, zéro émission nette et le rôle de l’Inde

Nous devons réduire notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et nous devons nous concentrer sur nos objectifs d’ajout de capacité renouvelable et veiller à ce que ces objectifs soient réellement atteints.

Par Somit Dasgupta

En matière de réchauffement climatique, ce n’est pas seulement le dioxyde de carbone (CO2) dont nous parlons, mais nous incluons également d’autres gaz à effet de serre (GES) tels que le méthane, le protoxyde d’azote et quelques gaz fluorés. Si l’on additionne tous les GES en fonction de leur potentiel à réchauffer la planète, sans doute le CO2 est-il le plus dominant, estimé à environ 76%. Alors que le CO2 peut rester dans l’atmosphère pendant des centaines d’années, la durée de vie de gaz comme le méthane est d’environ 12 ans et celle du protoxyde d’azote est d’environ 114 ans. Les gaz fluorés peuvent survivre plus de 250 ans dans l’atmosphère.

Puisque le CO2 est le plus dominant, quand on parle de changement climatique, on a tendance à ne parler que de CO2. En outre, les estimations de CO2 sont plus précises et à jour par rapport aux autres GES. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) conserve des données détaillées sur les émissions de CO2 à l’échelle du pays / du secteur qui sont raisonnablement à jour, car les chiffres de 2019 pour la plupart des pays sont déjà disponibles sur leur site Web. Selon l’AIE, les pays du G20 représentaient collectivement 85% des émissions de CO2 pour 2019, et ce chiffre était en fait d’environ 92% en 1990. Si nous regardons les émissions de CO2 de chaque pays pour 2019 (2018 pour certains pays depuis 2019 n’était pas disponible), il variait de 171 MTCO2e (Argentine) à 9802 MTCO2e (Chine). Il n’y a que cinq pays dont les émissions annuelles de CO2 sont supérieures à 1000 MTCO2e, à savoir la Chine (9802), les États-Unis (4766), l’Inde (2309), la Russie (1587) et le Japon (1066). Ces cinq pays représentent près de 70% des émissions des pays du G20 et environ 58% des émissions mondiales.

Une grande partie du débat sur le changement climatique, cependant, porte sur le paramètre à utiliser – les émissions absolues ou les émissions par habitant, car il a des implications différentes pour différents pays. En termes de par habitant, parmi les pays du G20, l’Australie et le Canada ressortent comme les pays avec le chiffre le plus élevé (environ 15,3 tCO2), tandis que l’Inde a les plus faibles émissions par habitant (1,7 tCO2). Avec une moyenne mondiale par habitant de 4,4 tCO2, il n’y a que cinq pays du G20 dont les émissions sont inférieures à cela (Argentine, Brésil, Inde, Indonésie et Mexique).

Le sérieux d’un pays au sujet de ses émissions de carbone peut être jugé par les objectifs qu’il s’est fixés dans ses contributions déterminées au niveau national (CDN). Les NDC devaient être déposés par tous les pays qui sont parties à l’Accord de Paris de 2015 qui citeraient les mesures que le pays se propose de prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Les NDC sont également censés être révisés tous les cinq ans, apportant des objectifs plus rigoureux. Alors qu’environ 191 NDC ont été déposés après l’Accord de Paris, le prochain cycle était prévu en 2020 mais a été retardé en raison de la pandémie. Il serait intéressant de noter que seuls huit pays ont déposé leur deuxième NDC et que le seul pays du G20 à l’avoir fait est l’Argentine. Les autres pays qui ont déposé sont la Grenade, les îles Marshall, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Suriname, les Tonga et les Émirats arabes unis.

Cependant, de nombreux pays du G20 ont déposé ce que l’on appelle une version mise à jour du premier NDC. Quelle est la différence entre la version mise à jour de la première NDC et la deuxième NDC n’est pas clarifiée par la CCNUCC, l’entité des Nations Unies créée pour surveiller le changement climatique. Une lecture rapide de la version mise à jour des NDC n’inspire pas vraiment confiance quant à savoir si nous sommes vraiment sérieux au sujet du réchauffement climatique. Alors que certains pays / régions ont introduit des objectifs plus stricts (comme le Brésil, l’UE et le Royaume-Uni), de nombreux autres n’ont apporté aucun changement à leurs objectifs (comme l’Australie, le Japon, le Mexique, le Canada et la Russie). Les autres pays du G20 n’ont même pas produit de nouveau document NDC jusqu’à présent, qui comprend la Chine, les États-Unis et l’Inde.

Le dernier mot à la mode pour les questions de changement climatique est «net zéro». En termes simples, cela signifie que toutes les empreintes carbone que l’on met dans l’atmosphère sont neutralisées par des puits de carbone qui absorbent le CO2 (l’exemple étant le boisement) ou sont aspirées et stockées (l’exemple étant la technologie de capture, d’utilisation et de stockage du carbone, ou CCUS). Plusieurs pays du G20 ont annoncé leur intention de devenir net zéro d’ici 2050/2060. Si certains ont déjà adopté des lois à cet effet (comme le Royaume-Uni et la France), d’autres ont proposé des législations (comme l’UE, le Canada et la Corée du Sud). Ensuite, il y en a d’autres qui ont cité leur désir de devenir net zéro d’ici 2050/2060 dans un document de politique (comme la Chine, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis), et enfin il y a ceux qui n’ont encore donné aucune indication de devenir net. zéro (l’Inde en est un exemple).

La course à zéro net d’ici 2050/2060 a mis beaucoup de pression sur l’Inde pour qu’elle déclare des ambitions similaires. Il y a, bien sûr, des points de vue divergents à ce sujet. Certains estiment qu’il serait impossible pour l’Inde de passer à zéro net d’ici 2050/2060, tandis que d’autres estiment que c’est au moins techniquement faisable. Bien qu’aucun jugement ne soit rendu sur la question de savoir si l’Inde peut le faire ou non, certains faits doivent être mis en évidence. Premièrement, avant de passer à zéro net, il faut atteindre le niveau maximal d’émissions, et de nombreux pays du G20 (13 d’entre eux) ont atteint leur sommet depuis longtemps (entre 1990 et 2017). Les pays du G20 qui n’ont pas encore atteint leur apogée sont l’Inde, la Chine, l’Australie, l’Indonésie et le Mexique. La Corée du Sud a atteint un sommet en 2018 et, par conséquent, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Deuxièmement, ce n’est pas parce que plusieurs pays ont déclaré leur ambition de passer à zéro net qu’ils sont en bonne voie d’y parvenir. Le fait est que les CDN qui existent à cette date sont clairement en deçà de tout ce qui doit être fait pour passer à zéro net. En fait, on dit qu’à l’exception de l’Inde, tous les autres NDC ne sont même pas conformes à 2 degrés Celsius, que dire de 1,5 degré Celsius.

Pour conclure, il serait irrationnel de s’attendre à ce que tous les pays atteignent un niveau d’émissions nettes nulles d’ici 2050/2060 étant donné qu’ils se trouvent à différents points de développement économique avec une population importante n’ayant pas accès aux besoins énergétiques de base. Cela ne veut pas dire que des pays comme l’Inde ne devraient rien faire. Nous devons continuer à nous efforcer de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et travailler dans d’autres domaines comme la réduction de notre intensité énergétique et explorer les possibilités d’adopter la technologie de stockage et la réutilisation des matériaux. Nous aurions également besoin de nous concentrer sur nos objectifs d’ajout de capacité renouvelable et de veiller à ce que ces objectifs soient réellement atteints. Ce n’est un secret pour personne que nous semblons glisser dans l’atteinte de notre objectif d’avoir une capacité renouvelable de 175 GW d’ici 2022.

L’auteur est Senior Visiteur, ICRIER, et ancien membre (Economique et Commercial), CEA

