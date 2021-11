G4TV se relance officiellement et dévoile les redémarrages de 2 émissions classiques

G4TV est officiellement de retour, accompagné de deux de ses émissions classiques, redémarrées pour un tout nouveau public. La diffusion originale du réseau s’est terminée le 30 novembre 2014, avec ses émissions phares, Xplay et Attack of the Show !, se terminant début 2013. Maintenant, le réseau a relancé en tant que point de vente hybride, diffusant du contenu sur une chaîne linéaire, ainsi que Twitch et YouTube. Heureusement pour les fans de la programmation originale du réseau, Xplay et AOTS sont également de retour.

Selon le programme de diffusion officiel de G4TV, Xplay diffusera des versions en direct de ses émissions deux fois par semaine sur Twitch/YouTube à 15 h HE les mardis et vendredis. Attaque de spectacle ! diffusé les jeudis à 19 h HE. AOTS obtient également deux retombées : Attack of Show : Vibe Check (les mardis à 19 h HE) et Attack of the Show : The Loop (les mercredis à 19 h HE). Les versions éditées pour le câble seront diffusées sur la chaîne de télévision principale, et ces dates/heures peuvent être trouvées en vérifiant vos listes locales (via Verizon Fios, Cox et Xfinity TV). Des versions archivées des émissions, ainsi que divers segments, sont disponibles sur la chaîne YouTube de G4 pour les regarder à tout moment.

Xplay mettra en vedette le retour de l’hôte Adam Sessler aux côtés d’un groupe de co-animateurs incroyablement compétents et hilarants, dont Indiana « Froskurinn » Black, Jirard « The Completionist » Khalil et Corey « The Black Hokage » Smallwood. L’AOTS reçoit un traitement similaire, l’hôte Kevin Pereira étant rejoint par Kassem « Kassem G » Gharaibeh, Gina Darling, Will Neff et Fiona Nova. Austin Creed (alias la superstar de la WWE Xavier Woods), Ovilee May, Alex « Goldenboy » Mendez et Code Miko sont d’autres personnalités qui se joignent au plaisir à d’autres titres.

Les fans de l’incarnation initiale du G4 peuvent également profiter des épisodes classiques de Ninja Warrior, diffusés quotidiennement sur le réseau câblé. Cependant, plusieurs nouveaux spectacles rejoignent le giron, tels que Boosted et Dungeons And Dragons Presents: Invitation to Party. Boosted est une émission de mise à jour comique qui aborde le monde des sports électroniques, tandis que Invitation to Party est la toute première émission télévisée de jeux sur table et présente des talents de G4 jouant à D&D. Parmi les autres nouvelles émissions qui rejoignent le giron, citons Scott the Woz, qui diffuse des versions modifiées de la série YouTube de Scott Wozniak du même nom.

Cette relance a été lancée avec une émission spéciale intitulée Spectacle de lancement catastrophique de G4, qui a donné un échantillon des spectacles et des talents nouveaux/de retour. Il fait également suite à A Very Special G4 Reunion Special de 2020, qui a vu des talents originaux comme Sessler, Pereira, Oliva Munn et Morgan Webb se réunir pour se remémorer et jouer quelques morceaux comiques. Toute l’année, le réseau a été lancé en douceur avec une série de flux sous les titres B4G4 et G4 Beach House, en plus de divers croquis et critiques et discussions de style Xplay sur YouTube.