G7 : le PM appelle au « compromis de tous les côtés » sur l’Irlande du Nord

oris Johnson a lancé un appel au « compromis de tous les côtés » dans le différend de plus en plus acerbe avec Bruxelles au sujet des accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord.

Le Premier ministre a tenu une série de réunions avec les principaux acteurs du côté de l’UE alors que les querelles sur le protocole d’Irlande du Nord menaçaient d’éclipser son accueil du sommet du G7.

Malgré les menaces plus tôt dans la semaine de Bruxelles d’une éventuelle guerre commerciale, Downing Street a insisté sur le fait que les discussions à Cornwall avec le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avaient été “constructives”.

Cependant, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il était désormais urgent de trouver « des changements radicaux et des solutions pragmatiques » pour permettre au protocole de fonctionner efficacement.

“Dans tous les cas, ils ont convenu qu’ils devaient poursuivre les discussions à ce sujet et continuer à parler pour essayer de trouver une issue”, a déclaré le porte-parole.

« La volonté du Premier ministre actuellement est de travailler dans le cadre du protocole existant pour trouver des changements radicaux et des solutions pragmatiques. C’est notre objectif immédiat.

« Actuellement tel qu’il est mis en œuvre, le protocole a un impact néfaste sur la population d’Irlande du Nord. Nous devons trouver des solutions urgentes et innovantes.

Downing Street a indiqué que le Royaume-Uni serait prêt à retarder unilatéralement la mise en œuvre complète du protocole d’Irlande du Nord pour empêcher l’interdiction des viandes réfrigérées traversant la mer d’Irlande depuis la Grande-Bretagne.

Des restrictions sur les viandes réfrigérées produites au Royaume-Uni entrant en Irlande du Nord devraient entrer en vigueur à la fin du mois.

Retarder les contrôles sans l’accord de Bruxelles risque de déclencher un différend commercial de « guerre de la saucisse », l’UE menaçant de répondre à toute violation de l’accord signé par le Premier ministre.

Un porte-parole du n°10 a déclaré que lors de ses entretiens avec les dirigeants de l’UE, M. Johnson avait souligné son désir de “pragmatisme et de compromis de toutes parts” tout en insistant sur la nécessité de protéger le processus de paix en Irlande du Nord.

“Le Premier ministre a souligné la position du Royaume-Uni sur le protocole d’Irlande du Nord et la nécessité de maintenir à la fois la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume-Uni”, a déclaré le porte-parole.

« Le Premier ministre a clairement indiqué que le Royaume-Uni s’est engagé à trouver des solutions pratiques dans le cadre du protocole qui protègent les objectifs de l’accord de Belfast (vendredi saint) et minimisent l’impact sur la vie quotidienne des habitants du Nord. Irlande.”

Le protocole maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique européen pour éviter une frontière dure avec l’Irlande, ce qui signifie une barrière commerciale dans la mer d’Irlande pour les marchandises traversant la Grande-Bretagne.

Auparavant, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, avait averti l’UE de ne pas avoir l’esprit « sanglant » quant à l’application de ses conditions.

“Ils peuvent être plus pragmatiques quant à la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord d’une manière gagnant-gagnant ou ils peuvent être sanglants et puristes à ce sujet, auquel cas je crains que nous ne permettions pas à l’intégrité du Royaume-Uni de être menacé », a-t-il déclaré à la BBC.

Son avertissement est intervenu après que M. Macron aurait clairement indiqué que la relation Royaume-Uni-France ne pourrait être “réinitialisée” que si M. Johnson s’en tenait à l’accord sur le Brexit, selon des sources françaises.

Mme von der Leyen a également insisté sur le fait que le protocole est la “seule solution” pour empêcher une frontière dure avec la République et doit être pleinement mis en œuvre.

Pendant ce temps, l’activité principale du sommet verra les dirigeants discuter du renforcement de la résilience aux crises futures, examiner la politique étrangère, puis décider de leur réponse à Covid-19.

Les dirigeants du G7 s’engageront dans un nouveau plan – la Déclaration de Carbis Bay – pour annuler les futures pandémies dans les 100 premiers jours.

Le Royaume-Uni créera également un nouveau centre de vaccins pour animaux visant à empêcher les futures maladies de passer des créatures aux humains.

Dans le cadre du programme «Global Britain» de M. Johnson, les dirigeants de la Corée du Sud, de l’Inde, de l’Australie et de l’Afrique du Sud participeront également à des sommets, élargissant le G7 à d’autres démocraties importantes.

En fin de journée, les dirigeants présents à l’événement – l’Indien Narendra Modi participera à distance en raison de la crise du coronavirus dans son pays – se détendront autour d’un barbecue sur la plage préparé par Simon Stallard, chef du Hidden Hut de Portscatho.

Ils seront servis de surlonge et de homard et pourront ensuite déguster du rhum chaud au beurre et des guimauves grillées autour des foyers sur la plage.

Le groupe de chants de marins Du Hag Owr fournira l’accompagnement musical, et il y aura également un défilé aérien Red Arrows.