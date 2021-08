G7 LIVE : Joe Biden humilie Boris alors qu’il est contraint de plaider auprès des talibans pour une prolongation | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel n’ont jusqu’à présent pas réussi à convaincre le président Biden de prolonger la date limite du 31 août pour retirer les troupes d’Afghanistan. Plus de 50 000 personnes ont été sauvées de la prise de contrôle des talibans au cours des 10 derniers jours. S’exprimant cet après-midi, M. Johnson a déclaré que le G7 avait élaboré un plan pour “s’engager avec les talibans” et fixé une condition pour permettre aux réfugiés de fuir l’Afghanistan “jusqu’au 31 août et au-delà”. Il a déclaré: “Ce que nous avons fait aujourd’hui au G7, c’est que nous avons réuni les principales puissances occidentales et avons convenu non seulement d’une approche commune pour gérer l’évacuation, mais également d’une feuille de route sur la manière dont nous allons nous engager avec les talibans, car ce sera probablement un gouvernement taliban à Kaboul.

“La condition numéro un que nous fixons en tant que G7 est qu’ils doivent garantir, jusqu’au 31 août et au-delà, un passage sûr pour ceux qui veulent sortir.

“Certains diront qu’ils n’acceptent pas cela et certains, j’espère, en verront le sens, car le G7 a un poids très important – économique, diplomatique et politique.”

Le président Biden s’en tient jusqu’à présent à sa décision de retirer ses troupes dans sept jours, mais aurait exploré la possibilité d’une courte prolongation lors des pourparlers avec les dirigeants du G7.

Près de 6 000 soldats américains ont été déployés en Afghanistan pour aider à la mission de sauvetage depuis l’aéroport de Kaboul.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole en chef des talibans, Zabihullah Mujahid, a rejeté toute possibilité de prolongation de la période d’évacuation en Afghanistan.

Les dirigeants de l’UE sont particulièrement préoccupés par une vague migratoire majeure en provenance d’Afghanistan alors que les gens fuient désespérément le régime tant redouté des talibans.

Après la réunion, M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni ” irait jusqu’à la dernière minute ” pour secourir les Afghans.

Il a déclaré : “Nous irons jusqu’à la dernière minute possible, mais vous avez entendu ce que le président des États-Unis a dit, vous avez entendu ce que les talibans ont dit.”

Il a ajouté: “Nous sommes convaincus que nous pouvons en retirer des milliers d’autres, mais la situation à l’aéroport ne s’améliore pas.”

M. Johnson a ajouté que les dirigeants avaient convenu que la “condition numéro un” après le 31 août était que les talibans doivent accorder “un passage sûr à ceux qui veulent sortir”.

