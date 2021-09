GA GOP Le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan blâme Trump pour la victoire de Biden dans l’éditorial de CNN avant le rassemblement de Géorgie 10z viral

Le lieutenant-gouverneur du GOP de Géorgie, Geoff Duncan, a blâmé l’ancien président Trump pour la victoire du président Joe Biden dans un éditorial de CNN avant le «Save America Rally» de ce soir à Perry, en Géorgie.

Dans l’article, Duncan a affirmé: “Les conservateurs ont parfaitement le droit d’être contrariés que Trump ait raté un lay-up facile en perdant une élection gagnable contre le président Biden.”

«Mais si nous sommes tous honnêtes les uns envers les autres, Trump n’a pas perdu à cause de la fraude électorale ou de ses politiques conservatrices. Biden siège à la Maison Blanche aujourd’hui parce que les électeurs se sont lassés du comportement erratique de Trump, en particulier pendant la pandémie de Covid-19 », a également déclaré Duncan.

Duncan ne doit pas non plus savoir que le regretté Charlie Daniels était un grand fan de Trump alors qu’il invoquait une chanson de Daniels dans la pièce.

« Si le légendaire rocker sudiste Charlie Daniels était toujours avec nous aujourd’hui, sa chanson à succès pourrait être réécrite comme : ‘Un président est allé en Géorgie, il cherchait l’âme d’une fête à voler’ », a suggéré Duncan.

Si Daniels était toujours avec nous aujourd’hui, il appellerait probablement Duncan satan à la place et apparaîtrait sur scène avec Trump lors du rassemblement.

Dans un tweet où il a partagé l’éditorial, Duncan a ajouté: «Assez, c’est assez de républicains. C’est la faute de Donald Trump si nous avons Joe Biden à la Maison Blanche.

Duncan a également retweeté Phil Mattingly de CNN, qui a annoncé que Duncan apparaîtrait cet après-midi sur le réseau d’information câblé, avec l’ancienne représentante américaine Barbara Comstock (R-VA).

Bonnes heures à venir sur @CNN – @RepPeteAguilar @BarbaraComstock @AprilDRyan @eliehonig @GeoffDuncanGA @PeterHotez

– et bien plus encore – connectez-vous si votre équipe perd ou ne joue pas plus tard (Go Bucks!)

Ou au moins envoyer les mises à jour du Wisconsin/ND à ma façon

– Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) 25 septembre 2021