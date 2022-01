Gaana rattrape son retard après une pause de deux ans ; lance une nouvelle campagne

Après une interruption de près de deux ans, la société de streaming audio Gaana a lancé une campagne marketing pour promouvoir sa nouvelle fonctionnalité AutoQueue. La nouvelle fonctionnalité est basée sur les recherches menées par l’entreprise qui ont montré que les consommateurs voulaient une expérience d’écoute rapide et sans effort. « AutoQueue est un voyage au cours duquel la plate-forme lira dans les pensées des utilisateurs et leur jouera une chanson. Il est alimenté par un algorithme d’apprentissage automatique unique et vise à hyper-personnaliser l’expérience de l’application de chaque utilisateur. Nos auditeurs consomment plus de 30% de musique de plus que d’habitude via Autoqueue », a déclaré Sandeep Lodha, PDG de Gaana, à BrandWagon Online dans une interview exclusive.

La société a prévu une campagne de marketing à 360 degrés pour faire connaître la nouvelle fonctionnalité et élargir sa base d’utilisateurs. Avec la télévision en tête, Lodha affirme que près de 60% du budget marketing de cette campagne a été détourné vers la télévision tandis que les 40% restants ont été répartis entre la radio, la presse écrite et les supports numériques. De plus, la société vise à lancer des campagnes plus importantes dans les mois à venir.

Depuis la pandémie, les services de streaming audio ont connu une augmentation du nombre d’utilisateurs, entraînant une augmentation des publicités. Pour Gaana, les deux dernières années ont été stables en termes de croissance de la base d’utilisateurs. « Bien que la croissance ait été stable au cours des deux dernières années, nous n’avons pas constaté de baisse de la base d’utilisateurs et avons pu conserver nos utilisateurs malgré les nouveaux joueurs. Nous avons été relativement silencieux l’année dernière en essayant de corriger notre expérience produit et maintenant que nous avons un produit stable, nous sommes de retour sur la voie de la croissance », a déclaré Lodha, ajoutant que la société avait enregistré une croissance de 10 à 15 % d’un mois sur l’autre. chiffre d’affaires au cours des derniers mois et le lancement de TVC augmentera le rythme de croissance.

De plus, la plate-forme affirme avoir enregistré une augmentation des revenus publicitaires, de plus en plus de marques souhaitant explorer le support. « Nous constatons une plus grande adhésion de la part des annonceurs compte tenu de la croissance du streaming audio et du ciblage démographique/contextuel proposé par Gaana, nous permettant de commander un prix supérieur », a souligné Lodha. Selon Lodha, le nombre de publicités sur Gaana a augmenté, poussé par une forte demande publicitaire de grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Google, Apple, LinkedIn, entre autres. Fait intéressant, la plate-forme a vu sa base d’abonnés payants augmenter d’environ 20%, mais elle reste encore une petite partie de l’activité globale. Actuellement, les revenus publicitaires représentent près de 70 à 75 % des revenus globaux, tandis que les 25 à 30 % restants proviennent des abonnements. Avec des revenus publicitaires en hausse, Gaana s’attend à ce que ses revenus continuent de maintenir son graphique de croissance de 15 à 20 % en glissement annuel. Alors qu’elle est encore en phase d’investissement, la société compte actuellement 180 millions d’utilisateurs et s’attend à ce que ce chiffre atteigne 500 millions au cours des trois prochaines années.

