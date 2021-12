Gabarits vieillis, sans professionnels et sans renforts : les soins primaires sur le point d’exploser

Sans changement de génération possible, après des années de « politiques de ressources humaines hostiles », les centres de santé ont été débordés par une augmentation des consultations pendant la pandémie de 25% d’activité en plus par rapport à l’année précédente, dénoncent-ils depuis les Asturies.

Vague après vague, les mêmes échecs se répètent, critiquent le CESM : les collectivités se dispensent des équipes de trackers ou de renfort covid dès que les données s’améliorent.

Environ la moitié du personnel médical prendra sa retraite dans les 10 prochaines années, et il faut au moins 11 ans pour former un spécialiste (6 carrières, 1 MIR et 4 spécialisations).

Les plaintes viennent de Lugo, de Murcie, de Cáceres, des Asturies, de Séville, de la Communauté Valencienne… L’inconfort est énorme. Fatigue, brutale. Les soins primaires sont en train de mourir et personne ne fait rien, dénoncent-ils. Ils se sentent maltraités et, pire encore, ont abandonné l’espoir que la situation va changer. Les quotas de médecins de famille explosent depuis longtemps : il y a des jours où ils fréquentent en moyenne 80 patients / jour. Intenable. La pandémie, simplement une vague de plus, les brise des quatre côtés. Ils résolvent près de 90 % des cas en coronavirus. Ils font ce qu’ils peuvent et comme ils peuvent, disent-ils. Manque d’investissement -environ 15% des dépenses de santé vont à ce niveau de soins- ; les modèles sont vieillis et les professionnels quittent le système ou, les plus jeunes, fuient vers des pays offrant de meilleures opportunités. « Nous sommes sur le point d’exploser », résume un médecin.

« Les soins primaires (PC) s’étaient déjà effondrés à l’époque pré-pandémique, donc la pandémie est venue le stresser davantage et achever une agonie qui dure depuis des années. Comme le reste de la santé, il a personnel médical insuffisant, qui doivent également couvrir leurs collègues lorsqu’ils ils tombent malades ou ils partent en vacances, avec des agendas qui atteignent dans de nombreux cas 60 ou 70 patients et avec très peu de temps pour voir ces patients –10 minutes par patient ils sont encore une utopie inaccessible-, des conditions qui sont totalement insuffisantes « , souligne María José Campìllo, chef des finances de la Confédération d’État des syndicats médicaux et médecin en Murcie.

« Avec la pandémie incluse, seuls 6 % du PIB ont été investis et un peu plus de 14 % des dépenses de santé sont investis dans les soins primaires », déplore le docteur María José Campillo de Murcie.

« Rien n’a été résolu pendant toutes ces années parce que vous ne voulez pas investir plus dans la santé. Nous sommes toujours en dessous de la moyenne européenne de 7% du Produit Intérieur Brut (PIB). Avec pandémie incluse, seuls 6 % du PIB ont été investis et un peu plus de 14 % des dépenses de santé sont investis dans les soins primaires alors qu’un minimum de 25 % est nécessaire », ajoute Campillo.

Depuis le Union Médicale de Séville, son président, Rafael Ojeda, remonte à la création de la spécialité de médecine familiale et communautaire en 1978. Le projet a enthousiasmé de nombreux médecins qui avaient la spécialité comme première option lors de l’obtention du MIR. Cependant, prévient le médecin, « les responsables de la santé ont renoncé à ce projet initial, ils l’ont trahi« Et, petit à petit, elle est devenue la ‘Cendrillon’ du système. Bien que le monde ait beaucoup changé depuis, dit Ojeda, il reste « un élément essentiel du système de santé ». Des études récentes montrent que améliore la santé de la population et la satisfaction des citoyens. De plus, cela réduit les coûts des soins de santé, ajoute-t-il.

Bien que l’OMS recommande que 25 % du budget de la santé soit consacré à ce niveau, en Espagne l’investissement est d’environ 15 %.

Les soins primaires ont vu leur budget systématiquement réduit, ils ont été la principale victime des coupes en raison de la crise de 2008, assure Ojeda. Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « recommande que 25% du budget soit consacré à ce niveau, en Espagne en général, nous sommes autour de 15% », critique Ojeda comme l’avait déjà dit sa collègue María José Campillo. de Murcie.

Le « débordement » du système de santé

Chaque fois qu’un domaine du système de santé est débordé, ajoute le médecin, le PC est utilisé comme « débordement » qu’il doit assumer ce à quoi les autres secteurs « sont incapables de faire face ». C’est important, cela garantit, par exemple, qu’il n’y a pas de drapeau officiel qui mesure le surcoût de l’AP. « Exister listes d’attente chirurgicales, consultations hospitalières et tests diagnostiques, mais il n’y a aucun indicateur d’attente en PC ou de surcharge de leurs consultations. Le système semble considérer qu’il a une capacité infinie d’absorption des patients, mais c’est pas comme ça« , indique le médecin sévillan.

Le résultat de tout cela est que « médecins superbement qualifiés « ont subi des pressions « jusqu’à l’épuisement, et que la population a été trompée par la promesse d’un soin de santé universel et de qualité basée sur la fiction qu’il serait capable de prendre en charge sans limites tout ce que l’homme politique de service voulait promettre aux citoyens », déplore Ojeda.

« Nous sommes sur le point d’exploser. Le primaire est coulé et plus il coule, plus le système sera endommagé », explique le Dr Armenteros.

« Pourquoi encore coulé et touché Soins primaires, pourquoi rien n’a été amélioré tout au long de la pandémie ? », demande le Dr Lorenzo Armenteros, porte-parole de la Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) de Lugo. La réponse est offerte par lui-même et parle, en décembre 2021, de plusieurs conjonctures réunies : l’explosion des cas d’omicron, la pénurie de personnel, les congés des personnels de santé, les démarches bureaucratiques qu’il faut effectuer pour ceux qui tombent malades. , l’envie à travers le monde de faire des tests d’antigènes pour passer un Noël tranquille… Conclusion, dit Armenteros : « Nous sommes sur le point d’exploser. Le primaire est coulé et plus coulé, plus les dommages seront causés au système de santé et aux citoyens. »

Une mort annoncée

« Chronique d’une mort annoncée » est la réalité des soins primaires dans les Asturies et dans le reste du Système national de santé (SNS), affirme-t-il Javier Alberdi, Président de l’Union Médicale de la Principauté des Asturies (Simpa). L’arrivée de la pandémie « a mis en échec la soi-disant passerelle vers le système ». Il fait allusion au vieillissement du personnel sans changement de génération « causé par des politiques de ressources humaines hostiles au personnel médical, ils ont été dépassés par une augmentation des consultations de 25 % d’activité en plus par rapport à l’année précédente ».

Environ la moitié des effectifs médicaux prendront leur retraite au cours des 10 prochaines années, et il faut au moins 11 ans pour former un médecin de famille.

Le modèle de soins de santé dans lequel plus de 75 % de l’activité du centre de santé Les rechutes chez le médecin AP était vouée à l’échec, poursuit-il. « Cela pourrait se voir venir » et « les solutions possibles sont déjà tardives, cela ne peut pas être corrigé » sont les commentaires les plus répétés dans les groupes de l’école primaire, dit le médecin asturien. « La possibilité de renversement de la situation actuelle est nulle. Environ la moitié des effectifs médicaux prendront leur retraite dans les 10 prochaines années, et il faut au moins 11 ans pour former un médecin de famille (6 carrières, 1 MIR et 4 spécialisations) », il prédit. A titre d’exemple, dans les Asturies, environ 70 soldats ont quitté le système cette année, et à peine 20 nouveaux sont entrés, en panne.

Abus de contrats temporaires

Comment cette situation est-elle arrivée ? Parce que, entre autres aspects, « des contrats temporaires, discontinus, mal payés ont été abusés, ce qui au fil des ans a conduit à la fuite de ces professionnels vers d’autres services et pays. Et il n’y a aucune mesure conçue pour améliorer cette situation dans aucune communauté autonome , « il à répondu Victor Pedrera, médecin de famille, secrétaire général adjoint du CESM et secrétaire général du syndicat de la Communauté Valencienne. La situation dans cette communauté, critique-t-il, « est celle d’un abandon total de la part du Département ». Ils continuent, assure-t-il, sans « le plan de réforme et de renforcement promis ».

Le Dr José Polo, président de Semergen, parle d’une moyenne de 80/90 patients par jour dans les centres de santé par médecin.

Le Dr José Polo, président de la Société espagnole des médecins de première ligne (Smergen), parle d’une moyenne de 80/90 patients par jour par médecin dans les centres de santé. C’est ce que lui disent des collègues de toute l’Espagne, précise-t-il depuis son centre de santé à Casar de Cáceres. C’est pourquoi elles semblent si malheureuses, dit-il, les déclarations du président de la La communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sur ses collègues madrilènes. « Si vous ne décrochez pas le téléphoneC’est parce que nous traitons d’autres patients et nous ne pouvons pas parce que nous sommes saturés », dit-il.

Il parle aussi de la confusion qu’ont les professionnels de nos jours en raison du changement constant de protocoles et des indications qu’ils doivent donner à leurs patients covid positifs, faisant allusion à l’annonce de la ministère de la Santé que des contacts étroits ils ne devraient plus mettre en quarantaine. « C’est la seule chose qui génère de la confusion et un certain degré d’hystérie », précise-t-il. Il demande que les centres de santé soient démobilisés, revenant, par exemple, au dépistage de masse dans des centres spécifiques et que, dans ces mêmes espaces, soient résolues les démarches administratives pour ceux qui doivent demander un congé de leur travail.

La pression du coronavirus

Du CESM, Cristina Sánchez Quiles, secrétaire technique des soins primaires, décrit quelques caractéristiques communes à toutes les communautés : le manque de médecins et la création de places dans les centres de santé. « Ces événements sont dénoncés depuis des années, mais, depuis près de deux ans, il faut ajouter à cela que l’AP prend la responsabilité de près de 90% de la résolution de la pandémie par covid« .

Vague après vague, souligne Sánchez Quiles, les mêmes échecs se répètent : « surcharger l’AP avec cette gestion, mesures tardives insuffisantes, limitées et très mal coordonnées dans le temps. Nous nous référons à ces patchs que chaque communauté autonome prend de manière non homogène façon d’essayer de justifier qu’ils nous soutiennent ». Citez des exemples : équipes de robots ils sont virés après chaque vague « alors qu’on sait déjà qu’on va continuer à vivre avec le covid dans ses différentes variantes encore bien plus longtemps ». Il en va de même, dit-il, avec les équipes de renfort du coronavirus dans les centres de santé.

Par conséquent, raconte-t-il, les médecins sont chargés des soupçons, de la recherche des contacts, des demandes de tests, du suivi, de la gestion des sorties dans la plupart des communautés (par exemple, Galice, Valence, Castille et León, Asturies, Estrémadure, Madrid, Îles Baléares...) tandis que « chaque système de santé met en route ces solutions insuffisantes qu’il venait de démanteler quelques mois plus tôt ». La conséquence de tout cela est le retard et « déjà l’effondrement total et l’épuisement des professionnels et, la conséquence la plus grave, est la perte totale de notre véritable fonction, être disponible soigner les malades« , conclut-il.

