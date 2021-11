Gabbard célèbre la perte de McAuliffe comme un rejet des efforts pour « nous séparer par la race » : « La victoire pour tous »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien représentant démocrate d’Hawaï, Tulsi Gabbard, a célébré la perte au poste de gouverneur de Virginie du démocrate Terry McAuliffe comme « une victoire pour tous les Américains ».

« La perte de McAuliffe est une victoire pour tous les Américains. Pourquoi ? Parce que c’était un rejet retentissant des efforts visant à nous diviser par race, la déchéance des droits parentaux et des dirigeants arrogants et sourds. Cela nous profite à tous », a tweeté Gabbard mercredi.

Le candidat républicain Glenn Youngkin a battu McAuliffe aux élections mardi dans une course qui devait initialement basculer en faveur des démocrates.

DETROIT, MI – 03 MARS : le candidat démocrate à la présidentielle, le représentant américain Tulsi Gabbard (D-HI) tient une assemblée publique le soir du Super Tuesday Primary le 3 mars 2020 à Detroit, Michigan. Gabbard, la première Américaine samoane et la première hindoue élue au Congrès, est l’une des deux femmes restantes dans la primaire démocrate, l’autre étant la sénatrice Elizabeth Warren. (Photo de Bill Pugliano/.)

VIRGINIA PARENTS TO MCAULIFFE : NOS PRÉOCCUPATIONS NE SONT PAS SEULEMENT UNE TACTIQUE DE CAMPAGNE « DIVISIVE » POUR LES JEUNES

La course a pris une tournure pour se concentrer sur l’éducation dans les semaines précédant le jour des élections, à la suite de la révélation d’un cas d’agression sexuelle dans une école publique du comté de Loudoun.

McAuliffe s’est également retrouvé embourbé dans les critiques plus tôt cet automne après que des commentaires de 2019 aient refait surface, disant que la « diversité » et « l’inclusion » sont « aussi importantes que » les mathématiques et l’anglais dans les écoles.

MCCONNELL : LA DÉFAITE DE MCAULIFFE UN « RÉFÉRENDUM SUR LA POPULARITÉ DE L’ADMINISTRATION BIDEN »

Il a tenté de prendre ses distances avec les propos de septembre, ce qui n’a fait qu’augmenter l’indignation.

« Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner », a-t-il déclaré à l’époque. Un sondage de Fox News a révélé qu’une majorité de parents de Virginie disent que les parents « devraient dire aux écoles quoi enseigner ».

Youngkin a déclaré après sa victoire mardi que sa campagne était devenue un « mouvement dirigé par les parents ».

« [W]poule [parents] entendu Terry McAuliffe dire… que les parents n’ont pas de rôle dans l’éducation de leurs enfants… cela a cessé d’être une campagne, et cela a commencé à être un mouvement dirigé par les parents », a déclaré Youngkin mercredi sur « Tucker Carlson Tonight. » « Et Alors que les problèmes de la table de la cuisine qui sont si importants pour tous les Virginiens – des impôts bas, des communautés sûres et de bons emplois – ont continué d’être au premier plan, l’éducation est vraiment devenue le principal problème de cette élection. »

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors de sa soirée électorale dans un hôtel de Chantilly, Virginie, États-Unis, le 3 novembre 2021. REUTERS/ Jonathan Ernst TPX IMAGES DU JOUR

VIRGINIA MAMANS ET PAPA DISENT DE LA VICTOIRE DE YOUNGKIN UNE VICTOIRE POUR LES DROITS PARENTAUX

Les parents de Virginie ont soutenu ses commentaires, célébrant sa campagne comme celle qui valorisait « l’importance de la famille ».

« La victoire de Glenn Youngkin montre le désir du Commonwealth d’élire un fonctionnaire au lieu d’un fonctionnaire politique », a déclaré à Fox News Elizabeth Perrin, une mère de Virginie. « Ce que nous avons vu, c’est l’importance des valeurs familiales et des droits parentaux dans notre système d’éducation.

« C’est formidable de voir à quel point l’importance de l’éducation de nos enfants et le mouvement des parents comptent ont réuni tant de gens », a déclaré à Fox News Brandon Michon, un père de trois enfants qui s’est exprimé lors des réunions du conseil scolaire du comté de Loudoun pendant des mois. le mardi soir. « C’est l’occasion pour Virginia de relever la barre, et nous le ferons avec Glenn Youngkin en tant que gouverneur. »

Les dirigeants républicains analysent également la défaite de McAuliffe comme un référendum sur l’administration du président Biden et les politiques libérales.

« Je pense que le peuple américain dit de ne pas faire ça, de ne pas doubler les impôts et les dépenses. Le peuple américain en a assez de tous ces excès, et je pense qu’ils ont envoyé un message hier : arrêtez. C’est le message cela devrait être retiré par les démocrates des élections d’hier », a déclaré le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, sur « The Story » de Fox News mercredi après-midi.