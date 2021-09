Gabby Agbonlahor craint un «carnage absolu» à Arsenal et une répétition potentielle de l’épreuve à laquelle Mikel Arteta est confronté s’ils perdent contre Norwich

in

Gabby Agbonlahor a averti Arsenal qu’il ne devait pas perdre à domicile contre Norwich samedi.

Les Gunners sous le feu entrent dans le bas de l’affrontement GameDay de la Premier League, après avoir perdu leurs trois premiers matches cette saison, concédant neuf buts dans le processus.

La dernière sortie d’Arsenal les a vus se faire battre 5-0 par Manchester City

Les mauvais résultats ont naturellement conduit à plus d’incertitude quant à l’avenir de Mikel Arteta, tandis que les fans sont de plus en plus contrariés par la direction du club.

Arteta a été confronté à des fans en colère alors qu’il était dans sa voiture après la défaite d’Arsenal à domicile contre Chelsea le mois dernier.

Et Agbonlahor craint que des événements similaires ne se produisent si les Canaris triomphent à l’Emirates Stadium.

Agbonlahor a également expliqué pourquoi il pense que les fans de tous les autres clubs soutiendront Norwich pour remporter la victoire.

Que signifierait une défaite contre Norwich pour Arteta ?

“S’ils perdent contre Norwich, je pense que les fans bloqueront le parking des joueurs”, a déclaré Agbonlahor à talkSPORT. «Je pense que ce sera un carnage absolu.

« Ils sont la risée. Vous allez sur les réseaux sociaux et tout le monde veut qu’Arsenal perde… les fans de l’opposition veulent se moquer d’Arsenal.

“Les fans d’Arsenal en ont assez, j’ai des amis qui sont fans d’Arsenal… ils en ont assez.”

