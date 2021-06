Gabby Agbonlahor critique la décision de reprendre le match Danemark-Finlande quelques heures après l’effondrement de Christian Eriksen

in

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand insiste sur le fait que l’UEFA n’a exercé aucune pression pour reprendre son affrontement pour l’Euro 2020 contre la Finlande le même jour que l’incident d’horreur impliquant Christian Eriksen.

Le match à Copenhague a été entaché de scènes choquantes qui ont vu le milieu de terrain s’effondrer sur le terrain sans personne autour de lui.

.

Les coéquipiers d’Eriksen étaient sérieusement bouleversés

.

Heureusement, Eriksen semblait être assis après un traitement long et inquiétant

Heureusement, la star de l’Inter Milan semble être sur la voie du rétablissement avec Eriksen dans un état stable à l’hôpital.

La décision surprise a été prise de reprendre le match moins de deux heures après l’effondrement d’Eriksen, que le Danemark a perdu 1-0. Mais Hjulmand insiste sur le fait qu’il n’y a eu aucune pression extérieure sur lui et ses joueurs.

Hjulmand a déclaré aux médias : « Tout d’abord, si cela devient émotif, la nuit a été difficile. Nous nous souvenons tous de ce qui est le plus important dans la vie – avoir des relations précieuses, des gens dont nous sommes proches, notre famille et nos amis.

« Nous avons un groupe de joueurs que je ne saurais trop louer. Je ne pourrais pas être plus fier de ces gens qui ont si bien pris soin les uns des autres. C’est l’un de mes très chers amis, la façon dont les joueurs parlaient dans le vestiaire pour décider de ne rien faire avant de savoir que Christian était conscient et OK.

Les joueurs danois ont fait preuve d’un formidable entrain pour jouer le reste du match

« Nous avions deux options pour jouer au jeu [today] ou demain à 12h et tout le monde a accepté de jouer aujourd’hui. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu avec de tels sentiments. Nous avons essayé de gagner. C’était incroyable, ils ont réussi à sortir et à essayer de jouer la seconde mi-temps.

« Honnêtement, il y avait des joueurs qui avaient complètement fini. Émotionnellement fait et émotionnellement épuisé.

“Il n’y avait aucune pression de la part de l’UEFA pour jouer ce soir… honnêtement, il valait mieux en finir.”

Cependant, la décision de reprendre le match samedi n’a pas plu à Gabby Agbonlahor, qui a déclaré que cela aurait dû se produire dimanche.

habitent

Le Danemark perd contre la Finlande avec Christian Eriksen dans un état stable après s’être effondré

Star

Eriksen salué comme un “être humain incroyable” avec l’as stable du Danemark à l’hôpital

classer

Les fans du Danemark et de la Finlande scandent le nom d’Eriksen ensemble après la peur lors du match de l’Euro 2020

surréaliste

Le Danemark perd après l’effondrement d’Eriksen alors que le match reprend avec une erreur et un penalty raté

l’homme au sommet

“Je t’aime” – Le message élégant de Lukaku à Eriksen après le but lors de la victoire en Belgique

UNI

Le monde du football se mobilise autour d’Eriksen alors que la star du Danemark se stabilise après l’effondrement

mettre à jour

Eriksen s’est stabilisé et s’est réveillé après s’être effondré lors du Danemark contre la Finlande à l’Euro 2020

malheureux

James furieux après avoir été remplacé juste après l’égalisation du Pays de Galles lors de l’ouverture de l’Euro 2020

Agbonlahor a déclaré au Sports Bar: «Cela m’aurait gâché.

«Je regardais le match et j’étais bouleversé. Imaginez être l’un de ces joueurs !

«Ça aurait été si difficile de faire une performance. Ils auraient pu y jouer demain.

« Tout ce qui concerne le jeu… si c’était moi, j’aurais été comme,« nous ne devrions pas être là-bas, nous ne devrions même pas taper dans un ballon, ce n’est pas un match d’Euros ». »