La légende d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, a décrit ses attentes pour Steven Gerrard, y compris un objectif ambitieux parmi les quatre premiers.

Gerrard a été nommé remplaçant de Dean Smith au sein du club de Premier League, qui occupe actuellement le 16e rang du classement.

Gerrard a été dévoilé comme le nouveau patron d’Aston Villa

Il a quitté les Rangers après les avoir menés au titre de Premiership écossaise au cours d’une incroyable saison sans défaite.

Il y a de grandes attentes à Villa et Gerrard sous les propriétaires Nassef Sawiris et ‎Wes Edens.

Il sera désormais chargé de les livrer, et la légende de Villa Agbonlahor a réfléchi à ce qui sera exigé du nouveau gaffer du club.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il a juste besoin d’y entrer, de faire virer les nouvelles recrues et d’essayer de terminer le top 10 de la saison. Je pense que les fans d’Aston Villa prendraient le top 10.

Gerrard a obtenu son premier poste en Premier League

«Puis la saison prochaine, continuez, peut-être pourrez-vous faire signer quelques recrues, changer quelques joueurs, vous débarrasser de quelques joueurs.

« Ensuite, commencez à regarder ce top six, ce sera le plan au cours des trois prochaines années – un défi pour entrer dans les places européennes. »

Agbonlahor, qui a marqué 74 buts en Premier League pour le club, a ajouté : « Si vous regardez les trois premiers, Man City, Chelsea et Liverpool, alors la quatrième place est à gagner.

«West Ham se bat pour cela, Man United est là ou à peu près, Leicester et Everton le regardent.

parlerSPORT

Agbonlahor veut que Gerrard réussisse à Villa Park

«Aston Villa a une équipe qui devrait être à la recherche. Si vous ne pouvez pas obtenir la quatrième place, les places européennes sont celles vers lesquelles Aston Villa devrait aspirer.

« Je suis sûr que Steven Gerrard, au cours des prochaines saisons, cherchera à amener Aston Villa là-bas. »

Il y a aussi quelques joueurs qu’Agbonlahor lorgne de l’équipe des Rangers qui pourraient bien s’intégrer dans sa villa bien-aimée.

Lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait des Rangers, il a répondu : « Ryan Kent. C’est un joueur passionnant et pourrait faire le pas et faire un travail en Premier League.

Gerrard pourrait avoir envie de retravailler avec Kent

« [Alfredo] Morelos, j’aime la façon dont il joue et on dirait qu’il pourrait faire le pas et donner [Ollie] Watkins et [Danny] Un coup de main.

« [James] Tavernier est un arrière droit exceptionnel et pourrait pousser Matty Cash. »

Les Rangers et Villa sont des clubs chargés d’histoire, mais Agbonlahor pense que le travail en Premier League est plus important pour Gerrard.

Lorsqu’on lui a demandé si Villa était un club plus grand que les Rangers, il a répondu : « Je pense que c’est une question difficile. Les Rangers sont un grand club avec une grande histoire, mais la différence est que c’est la Premier League.

« Chaque manager veut gérer en Premier League. Pour lui, c’est un travail plus important que celui des Rangers. Mais c’est aussi un grand club.

« C’est le moment parfait pour lui et le club parfait pour lui aussi. Il a une structure parfaite avec des propriétaires qui ne veulent pas seulement rester en Premier League, mais entrer en Europe. Je suis sûr que Steven Gerrard peut être l’homme pour faire ça.

Gerrard a fait des merveilles chez les Rangers – mais peut-il le faire en Premier League ?

Interrogé sur qui a une meilleure histoire, Agbonlahor a ajouté : « Je vais être banni de Glasgow à ce rythme ! Je veux aller dans une vieille entreprise un jour.

« Je ne connais pas vraiment l’histoire des Rangers. Je sais que l’histoire d’Aston Villa est géniale, les vainqueurs de la Coupe d’Europe et je vais m’asseoir sur la clôture ici.

« Je veux aller à un match Old Firm, donc je ne me tire pas une balle dans le pied. »