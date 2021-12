Gabby Agbonlahor dit à Pierre-Emerick Aubameyang d’abandonner le poste de capitaine d’Arsenal, tout comme il l’a fait à Aston Villa, comme photo du capitaine de Gunner se faisant tatouer avant l’affrontement de Southampton

Une photo de Pierre-Emerick Aubameyang est apparue un jour avant qu’il ne soit abandonné par Mikel Arteta pour sa victoire sur Southampton.

Aubameyang n’a joué aucun rôle dans le choc de l’Emirates Stadium, que les Gunners ont remporté 3-0 – Mikel Arteta citant une « violation disciplinaire » comme raison pour laquelle le capitaine a été laissé de côté.

Aubameyang, qui aurait un salaire de 250 000 £ par semaine, s’est vu refuser la chance de jouer par Arteta ce week-end

Cependant, 24 heures avant le match, le tatoueur Alejandro Nicolas a partagé une image sur Instagram de lui en train de tatouer le bras d’Aubameyang, rapporte le Sun.

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant gabonais est exclu d’une équipe d’une journée en raison d’une mauvaise discipline, Aubameyang ratant sa victoire en championnat à domicile contre son rival Tottenham la saison dernière après avoir fait un reportage tard dans la journée.

L’incident a conduit à des questions sur l’avenir du joueur de 32 ans et Gabby Agbonlahor a suggéré qu’Aubameyang devrait envisager d’abandonner le poste de capitaine à Arsenal.

L’animateur de talkSPORT a ajouté qu’il avait dû prendre une décision difficile à Aston Villa en raison d’un manque de professionnalisme en dehors du terrain.

On ne sait pas quand la photo a été prise, mais elle a été téléchargée 24 heures avant qu’Arsenal ne joue à Southampton

« Je pense qu’Arteta le gère bien », a déclaré Agbonlahor lors de GameDay: Your Verdict.

«Arteta a joué à un très bon niveau, il a joué il n’y a pas si longtemps, donc il n’acceptera aucun joueur pensant qu’il peut faire ce qu’il veut et avoir ses propres règles.

«Quand j’ai joué à Aston Villa, j’ai abandonné le poste de capitaine. J’étais capitaine de club et je suis parti en vacances pendant une pause internationale et je me suis fait prendre en train de fumer de la chicha.

« En tant que footballeurs, nous sommes censés être des robots qui n’ont pas le droit de faire quoi que ce soit. J’ai eu beaucoup de chaleur pour ça alors j’ai abandonné le brassard.

Agbonlahor a expliqué pourquoi il avait décidé de renoncer à ses responsabilités en tant que capitaine du club de Villa au cours des dernières années de sa carrière

« C’est peut-être quelque chose qu’Aubameyang doit faire.

« Je n’étais pas assez professionnel pour ça. Vous pouvez être un excellent capitaine sur le terrain, mais si vous ne faites pas ce qu’il faut, vous ne pouvez pas vraiment être capitaine. Il allait probablement m’être retiré de toute façon, mais je sentais que je n’étais pas assez professionnel.

« Parce que le club était tellement déçu que cela semblait être la bonne chose à faire… dans mes dernières années, je n’étais pas professionnel sur et en dehors du terrain, je vais lever la main pour ça.

« Je ne pense pas qu’il abandonnera. Il pourrait penser dans son esprit qu’il n’a rien fait de mal.

Agbonlahor a félicité Arteta pour la gestion du joueur et pense qu’Aubameyang a beaucoup à réfléchir sur son statut de skipper

« J’ai été là quand tu boudais, quand tu ne jouais pas des tas de fois.

« Peut-être qu’Aubameyang se regardera et dira » vous savez quoi, je ne mérite pas d’être capitaine d’Arsenal « . Quelqu’un d’autre comme un Kieran Tierney, ou peut-être un jeune garçon comme Bukayo Saka pourrait le faire.

