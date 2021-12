Gabby Agbonlahor dit que les joueurs lui ont dit qu’il avait raison à propos de Newcastle

Gabby Agbonlahor a doublé son point de vue sur la signature pour Newcastle, ajoutant qu’Eddie Howe aura une tâche très difficile à attirer des joueurs malgré leur énorme puissance financière.

L’expert de talkSPORT a suscité la controverse plus tôt cette semaine lorsqu’il a suggéré que les footballeurs ne rejoindraient pas les Magpies en raison de leur situation géographique.

Agbonlahor pourrait ne pas être le bienvenu à St James ‘Park de si tôt

Il a déclaré lundi à talkSPORT Breakfast: « Quand je jouais en Premier League, Newcastle était l’endroit où vous pensiez » Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si je veux aller aussi loin au nord, la météo… «

L’hôte Lynsey Hipgrave, une Geordie et bien sûr une fervente fan de Newcastle, a dit à Agbonlahor qu’il y a une chance d’être un héros si vous jouez pour le club.

Agbonlahor a répondu : « Les joueurs veulent être plus proches de Londres. Maintenant, si vous offriez à un joueur 40 000 £ par semaine à Newcastle ou 30 000 £ par semaine pour jouer pour Brentford, il irait à Brentford – même avec moins d’argent.

« Les prêts vont être essentiels car les joueurs ne veulent pas vivre à Newcastle, soyons honnêtes. »

Jouer pour 52 000 Geordies passionnés n’est pas suffisant pour Agbonlahor

Bien que la prise de contrôle saoudienne de Newcastle ait finalement eu lieu en octobre, les résultats sur le terrain ne montrent aucun signe d’amélioration. Ils n’ont toujours pas gagné cette saison, leur dernière sortie ne les voyant que gérer un match nul à domicile contre leurs rivaux de relégation Norwich.

Agbonlahor pense que leur position dans la ligue repoussera les joueurs qui les intéressent, mais a également révélé que certains anciens joueurs du jeu l’avaient depuis contacté pour lui dire qu’ils étaient d’accord avec ses commentaires originaux.

Il a déclaré mercredi: «Je maintiens exactement ce que j’ai dit. Si j’avais encore 25 ans et que j’offrais le choix, je choisirais Brentford plutôt que Newcastle maintenant. Je préférerais être plus près de Londres, pour que je déménage là-haut, vous allez devoir payer beaucoup plus d’argent.

«Ils vont avoir ce problème dans la fenêtre de transfert de janvier – attirer des joueurs avec leur position en championnat et attirer des joueurs pour aller à Newcastle, ils devront les payer plus, soyons honnêtes.

Eddie Howe a une montagne de tâche pour garder Newcastle cette saison

« Même Brentford, Watford, les équipes qui sont autour de Newcastle en ce moment, les joueurs n’iront pas à Watford pour le même argent que Newcastle – ils vont choisir Watford plutôt que Newcastle. »

Et lorsqu’on lui a demandé si l’histoire, la stature et la base de fans entrent en ligne de compte, Agbonlahor a répondu : « Pas vraiment, non.

« J’ai eu environ 10-15 anciens joueurs, je ne les nommerai pas, qui ont dit » tu as raison, Gabby. Vous le dites comme c’est et c’est la vérité.

« Je suis sûr que Newcastle est une ville incroyable, un endroit incroyable où vivre, mais les joueurs en général veulent le style de vie – pas tous les joueurs parce que ce n’est pas important pour certains joueurs – mais certains veulent être proches de Londres pour le style de vie. »

Tout le monde n’est pas d’accord avec Agbonlahor, mais Jamie O’Hara de talkSPORT suggère qu’il aurait sauté sur l’occasion de signer pour Newcastle.

O’Hara aime la taille de Newcastle et aimerait vivre dans le nord-est

O’Hara a déclaré: «Je ne comprends pas l’ordre du jour de vivre à Newcastle, d’accord, il fait un peu plus froid que Londres, mais Newcastle est une ville incroyable. Il y a tellement de choses à faire là-bas. Une belle ville avec des gens incroyables.

« Je ne comprends pas. Pour que Gabby dise que c’est absolument ridicule, Newcastle est un énorme club de football, vous joueriez dans un stade incroyable dans un club de football historique.

« Et c’est un endroit incroyable où vivre en termes de prix des maisons. Vous obtiendriez un palais pour ce que vous paieriez pour un appartement de deux chambres à Brentford.

« J’ai vécu dans un appartement de deux chambres à Chelsea, cela me coûtait trois mille dollars par mois et c’était le plus petit appartement du monde ! Je préférerais de loin vivre dans un palace à Newcastle, jouer pour l’un des clubs les plus historiques d’Angleterre.

Pendant ce temps, le héros de Newcastle Warren Barton a également riposté à l’opinion d’Agbonlahor.

Les légendes de Newcastle comme Les Ferdinand et David Ginola ont adoré la région

Il a plaisanté : « Gabby est un gars sympa mais ce n’est pas le gars le plus brillant du monde, n’est-ce pas ? Pour être juste, vous ne voudriez pas faire un long vol avec lui, n’est-ce pas ?

« Les Ferdinand vivaient là-haut, David Ginola y habitait, Shaka Hislop y habitait, j’habitais là-haut, Rob Lee adorait ça là-haut. C’est un endroit où il fait bon vivre.

« C’est un peu d’ignorance de la part de Gabby mais, pour être juste, comme je l’ai dit, les lumières sont allumées mais personne n’est à l’intérieur. Nous ne nous inquiéterons pas pour lui, pour être honnête avec vous. »

