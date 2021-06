Gabby Agbonlahor exige des excuses des fans qui se sont moqués de sa comparaison avec Jack Grealish et “prime Iniesta” après que Jose Mourinho a déclaré que l’Angleterre et la star d’Aston Villa étaient comme Luis Figo

Gabby Agbonlahor a demandé à tout le monde – mais surtout aux fans de Leeds – qui se sont moqués de sa comparaison Jack Grealish/Andres Iniesta de lui envoyer des excuses.

Pourquoi? Parce que Jose Mourinho a comparé la star d’Angleterre et d’Aston Villa au vainqueur du Ballon d’Or Luis Figo alors qu’il rejoignait talkSPORT pour ses débuts en studio, et personne ne s’est même penché.

Grealish n’a que sept sélections en Angleterre à son actif, mais est comparé à deux des meilleurs footballeurs que le jeu européen ait jamais vus

Grealish devrait avoir un impact énorme pour l’Angleterre à l’Euro 2020 cet été, à commencer par son match d’ouverture contre la Croatie dimanche – EN DIRECT sur talkSPORT.

Les rapports prétendent qu’il pourrait être mis sur le banc pour le premier match, mais Mourinho a décrit le capitaine de Villa comme “intouchable” sur l’aile gauche dans la formation de départ de l’Angleterre, et le héros de Villa Park Agbonlahor a convenu que l’attaquant DOIT commencer à Wembley.

Mourinho est ensuite allé plus loin en disant que Grealish lui rappelle l’un des meilleurs joueurs qu’il ait jamais entraînés, la légende portugaise Figo.

“Grealish, pour moi, est formidable et ce qu’il crée et sa personnalité -” donne-moi le ballon “- il me rappelle un peu Luis Figo”, a déclaré le Special One lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

« Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon Figo.

Mourinho est un grand fan de Grealish

The Special One a dit à talkSPORT la façon dont les joueurs de Grealish lui rappellent Figo

“Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit ‘donne-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour toi’ .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

Peu ont contesté le verdict de Mourinho. Que peut-on argumenter avec un manager qui a tout gagné en club ?

Mais Agbonlahor ? Eh bien, il est juste de dire que la réaction à sa comparaison avec Iniesta en septembre 2020 a été très franchement accueillie avec mépris.

“J’ai joué avec de grands joueurs, mais pour des capacités naturelles, je dois dire Jack Grealish [is the best]”, a déclaré Agbonlahor.

Agbonlahor a été martelé par les auditeurs de talkSPORT et les fans rivaux pour avoir comparé Grealish à un « premier » Iniesta

«Je sais que cela va bouleverser quelques joueurs avec qui j’ai joué, mais pour moi, je n’ai rien vu de tel. Même à l’entraînement. Les joueurs les plus rapides, les meilleurs défenseurs, il vous dépassera comme si vous n’étiez pas là.

« C’est le mouvement du corps et il est parti. Un peu d’accélération quand il court avec le ballon et qu’il est parti.

«Il me rappelle un peu, je sais que c’est une grande déclaration, Iniesta à son apogée. Il vous dépasse et vous dépasse. C’est Jack pour toi.

À l’époque, cela ne semblait rien de plus qu’une vue étrange et excessivement biaisée de l’ancien skipper de Villa, comme même un autre expert de talkSPORT, Jamie O’Hara, a répondu: “Gabby, tu as besoin d’un ami pour vérifier la température.”

Mais maintenant, même les supporters rivaux les plus indifférents seraient obligés d’admettre que la qualité de Grealish est incontestable.

Et Gabby veut maintenant des excuses !

Gabby a maintenant demandé des excuses à tous ceux qui se sont moqués de sa suggestion – en particulier les fans de Leeds !

“Je pense que je mérite des excuses, oui”, a-t-il déclaré sur The Sports Bar. «Tous ces gens là-bas se sont précipités et ils m’ont donné toutes sortes de choses.

“Maintenant, vous l’avez entendu de l’un des meilleurs managers de tous les temps à gérer le football, Mourinho a comparé Jack à un certain Luis Figo. Grealish, la façon dont il joue, la façon dont il bouge, la façon dont il joue le jeu est aussi comme Iniesta.

“C’est comme ça qu’il est bon, et je suis content qu’un top manager puisse le voir, mais les gens qui ont des doigts de gâchette sur Twitter, ils ne peuvent pas le voir.

“Donc, pour moi, certainement la façon dont Mourinho l’a expliqué là-bas, vous pouvez simplement le dire, tout le monde va commencer à le voir davantage maintenant.

Grealish a également gagné des comparaisons avec l’icône de l’Angleterre Paul Gascoigne avant l’Euro 220

«Pour moi, il n’a rien à prouver dans la façon dont il a joué au cours des dernières saisons, mais vous le verrez davantage dans ce tournoi. Il ne sera pas dérouté de jouer l’Euro, il ne deviendra pas nerveux, il s’épanouira du fait qu’il porte ce numéro sept et il ira là-bas et fera des performances et tout le monde en verra encore plus ces comparaisons.

« Entendre cela de Mourinho m’a fait sourire, et peut-être que maintenant d’autres ex-managers et experts le compareront à un autre grand joueur !

« Donc, je voudrais des excuses par message direct s’il vous plaît. Je vais effacer certains messages pour qu’il y ait beaucoup de place et je veux des excuses pour que Gabby ait bien fait les choses ! »

L’animateur du Sports Bar, Adam Catterall, a ajouté: “Si vous vous moquez de la comparaison de Gabby entre Grealish et Iniesta, envoyez-lui simplement un DM maintenant et dites” Gabby en sait plus que moi “.”

“C’est tout ce que je veux,” répondit Agbonlahor. “Tous les fans, les fans de Leeds, mettez-le simplement là-dedans!”