Gabby Agbonlahor félicite à contrecœur Leeds pour la deuxième moitié de saison “ exceptionnelle ” après avoir qualifié Marcelo Bielsa de “ naïf ” et de “ mythe ”

Gabriel Agbonlahor a admis à contrecœur que Leeds avait été «exceptionnel» pour la seconde moitié de la saison.

L’ancien attaquant d’Aston Villa a fait des fouilles sur l’équipe de Marcelo Bielsa pendant la majeure partie de sa première campagne de retour dans l’élite.

Marcelo Bielsa a guidé Leeds vers une neuvième place

Plus tôt dans la saison, il a qualifié la tactique de Bielsa de “ naïve ” et a déclaré que le patron de Leeds était un “ mythe ” tout en affirmant que le manager d’Aston Vills, Dean Smith, méritait plus de crédit.

Le club n’a pas trop apprécié les commentaires d’Agbonlahor sur Twitter et s’est moqué de l’ancien attaquant après avoir battu Villa en octobre.

La saison de Leeds s’est terminée sur un sommet alors qu’ils ont remporté leurs quatre derniers matchs de la saison pour terminer à la neuvième place à leur retour en Premier League.

Et en fait, Agbonlahor a félicité les Blancs, bien qu’à contrecœur, pour la façon dont ils ont joué pendant la seconde moitié de la saison.

Agbonlahor a donné le crédit à Leeds pour la façon dont ils ont joué pendant la seconde moitié de la saison

Il a déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi: «À cette époque, la façon dont ils jouaient, c’était un peu un match de basket-ball. Je me souviens du match contre Manchester United où ils ont perdu 6-1, je regardais le match et je pensais “ vous ne pouvez pas faire ça et vous allez obtenir de mauvais résultats ”.

«Pendant la dernière moitié de la saison, ils ont changé de voie et ont été si forts défensivement. Je pense que Bielsa a appris que vous ne pouvez pas jouer d’homme à homme contre des joueurs comme Rashford et Sterling et obtenir ces résultats.

“Ils ont ajusté leur jeu, toujours avec la menace offensive qu’ils ont, et pendant la moitié de la saison, ils ont été exceptionnels.”

Ally McCoist a également été impressionné par Leeds cette saison et les a salués comme une “ bouffée d’air frais ”.

L’avenir de Marcelo Bielsa sera la première chose que le club voudra régler, des rapports suggérant qu’il a conclu un nouvel accord.

Patrick Bramford a prouvé ses doutes en marquant 17 buts en Premier League

McCoist pense qu’ils peuvent chercher plus haut dans la table la saison prochaine avec de bons ajouts à leur équipe.

«Il a fait du brillant. Je ne pense pas que quiconque puisse nier cela, ils ont été une bouffée d’air frais et une joie à regarder », a déclaré l’animateur de talkSPORT.

«Je suis allé les voir à de nombreuses reprises. Au fil de la saison, ils ont été magiques.

«Il y a eu tellement de héros méconnus comme [Stuart] Dallas et [Kalvin] Phillips. Nous savons [Patrick] Bamford et Raphinha, ils ont eu tellement d’histoires à succès.

«Je peux comprendre qu’un ou deux des sceptiques disent« regardez Sheffield United », la saison prochaine sera vitale pour Leeds.

«Vous devez dire qu’ils ont l’air mieux placés, et s’il s’ajoute à l’équipe, ils pourraient s’améliorer.»

