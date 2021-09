Gabby Agbonlahor “ne peut pas avoir” le manager d’Everton Rafael Benitez et pense qu’il n’a rejoint le club qu’en raison de son emplacement, sans tenir compte de la rivalité de Liverpool

in

Rafael Benitez a rejoint Everton pour toutes les mauvaises raisons selon la légende d’Aston Villa Gabby Agbonlahor, qui ne supporte pas de passer à un rival par commodité.

Benitez a dirigé Liverpool entre 2004 et 2010, remportant la base de fans avec des victoires en Ligue des champions et en FA Cup.

Liverpool a remporté la Ligue des champions en 2005 avec Rafael Benitez à la barre

L’Espagnol a brûlé des ponts à Anfield lorsqu’il a rejoint son rival Chelsea en 2012 par intérim, mais il est depuis allé beaucoup plus loin, prenant la barre des ennemis du Merseyside Everton.

Son arrivée a été accueillie avec beaucoup de scepticisme parmi les fidèles de Toffees, y compris une banderole inquiétante, mais son départ a fait taire un certain nombre de supporters.

Everton a remporté quatre victoires sur cinq pour commencer la campagne, mais la pression est revenue depuis avec une défaite 3-0 en championnat contre Aston Villa, avant d’être éliminé de la Coupe Carabao par l’équipe de championnat QPR.

L’animateur de talkSPORT Agbonlahor a passé toute sa carrière à Aston Villa entre 2005 et 2018, ne partant que pour une paire de brèves périodes de prêt.

Agbonlahor était un homme d’un seul club et ne peut pas comprendre les décisions de Benitez

Et l’ancien international anglais ne peut pas comprendre que Benitez rejoigne un rival local.

“Je ne peux pas avoir Benitez, honnêtement, j’étais basé sur la loyauté avec Aston Villa”, a déclaré Agbonlahor.

«Mais vous regardez Benitez, sa famille, il habite dans le coin, il a juste choisi d’aller à Everton parce que c’est local.

“C’est comme si je terminais ma carrière et disais:” d’accord Birmingham City, vous savez quoi, pouvez-vous me donner 5 à 10 000 £ par semaine et je signerai pour vous parce que c’est un salaire supplémentaire parce que vous êtes local ” [there’s] quelque chose à propos de Benitez que je ne peux pas avoir.

Benitez en bleu est encore un spectacle étrange

Le manager de 61 ans avait précédemment laissé entendre que cette décision était due à la localité en disant: “Les fans d’Everton savent que j’aime la ville de Liverpool, mon équipe et moi y sommes depuis de nombreuses années et savons comment rendre ces gens heureux. Maintenant, les fans apprécient notre façon de jouer.

Ce plaisir peut cependant être de courte durée, les défaites consécutives prenant un excellent départ.

Everton a peut-être pu supporter l’arrivée d’un ancien ennemi qui les a décrits comme un “petit club” si cela signifiait qu’ils pouvaient revenir dans le top six.

Mais de l’avis d’Agbonlahor, ce n’est même pas une possibilité.

La carrière de Benitez à Everton a bien commencé

Mais les choses se dégradent rapidement

“Cette équipe de joueurs, et ils sont si légers”, a-t-il déclaré. “[Dominic] Calvert-Lewin sorti, Richarlison sorti, [Jordan] Pickford, [Seamus] Coleman, mais cette équipe qu’ils ont là-bas sans ces joueurs, il n’y a aucune chance que cette équipe finisse dans le top six.

“Je sais qu’ils ont pris un bon départ, mais cela peut être un peu trompeur en début de saison, comme la saison dernière, Everton a pris un bon départ et puis ils sont tombés.”

Agbonlahor pense que Benitez devrait prendre les compétitions de coupe plus au sérieux afin de décrocher de l’argenterie, la défaite contre QPR réduisant considérablement leurs chances de remporter un trophée.

QPR a éliminé Everton de la Coupe Carabao aux tirs au but

Benitez n’en croyait pas ses yeux

Il a expliqué : « Hier, ils avaient une équipe solide, mais pour [Demarai] Gris pour être sur le banc, pour [Abdoulaye] Doucouré pour être sur le banc, Everton aurait dû tout mettre en œuvre pour cette compétition.

«Ils ont besoin d’un trophée, ils n’ont pas remporté de trophée depuis tant d’années maintenant, leurs fans exigent de l’argenterie, la FA Cup sera encore plus difficile à gagner que la Carabao Cup.

« C’est donc vraiment étrange pour moi de jouer cette formation, et c’était aussi un match assez équilibré. Si vous regardez les moments forts du jeu, QPR s’en est très bien sorti, donc je suis sûr que les fans d’Everton seront déçus.

