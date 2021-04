Gabby Agbonlahor n’est pas choqué par les informations faisant état d’un combat au sol d’entraînement entre Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga, insistant sur le fait que de tels incidents « se produisent tout le temps » dans les clubs de football.

Le duo de Chelsea s’est affronté sur leur terrain d’entraînement de Cobham dimanche, moins de 24 heures après la défaite 5-2 des Blues contre West Brom, Rudiger étant renvoyé de l’entraînement tôt.

Rudiger a été renvoyé à la maison par Thomas Tuchel après avoir été entraîné pour une bagarre furieuse avec Kepa

Aucun des joueurs n’a participé à l’affrontement de Stamford Bridge et Agbonlahor pense que c’est la colère de ne pas jouer qui a conduit à l’incident en premier lieu.

À propos de la fréquence des combats au sol d’entraînement dans les clubs de football, Agbonlahor a déclaré à talkSPORT: «Une ou deux fois par semaine, c’est normal. Surtout tous les dimanches.

«Lorsque les joueurs ne sont pas dans la formation de départ un samedi, normalement vous vous entraînez un dimanche et personne n’est content. Personne n’est content d’être un dimanche, personne n’est content de ne pas jouer.

«Parfois, les joueurs vont être en colère, se bousculer et cela arrive souvent.»

Agbonlahor dit qu’il n’était pas étranger à une ferraille de terrain d’entraînement et insiste sur le fait que Rudiger et Kepa auront oublié l’incident

L’ancienne star d’Aston Villa a révélé plus tard qu’il avait été discipliné pour l’étrange confrontation au terrain d’entraînement et a également raconté une histoire sur un combat entre Leandro Bacuna et Kieran Richardson – et la critique hilarante de l’assistant de Villa Roy Keane a ensuite fourni.

Agbonlahor a ajouté: «J’ai été renvoyé de l’entraînement pour quelques mauvais plaqués, comme vous! Vous vous sentez comme le vilain gosse devant le bureau du directeur qui attend que le gaffeur entre, vous devez vous excuser.

«Les esprits vont dans l’air. Je me souviens que Leandro Bacuna et Kieran Richardson s’entraînaient un dimanche et ils se balançaient – personne ne s’est connecté, c’était 0-0!

«Mais une fois terminé, Roy Keane a dit: » Eh bien, vous avez tous les deux besoin de cours de boxe pour commencer, personne n’est connecté, nous appelons ça un tirage au sort! «

S’il y a quelqu’un qui sait ce qu’il faut dans une ferraille, c’est Keano!

La seule chose qui inquiète Agbonlahor et son collègue animateur de talkSPORT Jamie O’Hara, qui a eu sa juste part de bousculades avec ses coéquipiers, est le fait que l’histoire a été diffusée dans la presse en premier lieu.

Agbonlahor a déclaré: «Cela arrive tout le temps. Après l’entraînement, c’est oublié, donc obtenir cette fuite de Chelsea vous fait penser ‘qui fait fuiter des choses?’ ‘

Tandis que O’Hara a ajouté: «C’est pire, les fuites dans le camp. C’est ce dont vous n’avez pas besoin.