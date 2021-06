Gabby Douglas soutient Naomi Osaka, dit que les Jeux olympiques ” m’ont fait un certain nombre ” .

olympien Gabby Douglas est l’une des dernières célébrités à soutenir publiquement le titan du tennis Naomi Osaka suite à la sortie de ce dernier de Roland-Garros 2021.

Dans une récente interview avec USA Today, la jeune gymnaste a parlé de sa propre lutte pour maintenir son bien-être mental après les Jeux olympiques de 2016, qui, selon Douglas, “ont vraiment fait un certain nombre” sur elle.

« Venant de ça [I focused on] vraiment me guérir, guérir mon esprit et mon corps. Je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ont endommagé ma personnalité, d’une certaine manière. Donc [I’ve] Je viens de retirer des années des médias sociaux, de mon téléphone, et je reviens vraiment à qui je suis », a déclaré Douglas, 25 ans.

En réponse à la décision d’Osaka de donner la priorité à sa santé mentale, Douglas a déclaré: «Chaque personne sait ce dont elle a besoin pour se réparer, se guérir et tout le monde est différent. Pour moi, je sais qu’en tant qu’athlète, tu traverses déjà tellement de choses. Si vous avez besoin de prendre du recul, c’est ce que vous devez faire »

Les paroles de Douglas ont rejoint le chœur de nombreux athlètes et célébrités qui ont exprimé leur solidarité avec Osaka après son départ de Roland-Garros, notamment Serena Williams, Venus Williams, Coco Gauf, Martina Navratilova, Sloane Stephens, Stephen Curry, Kyrie Irving, Usain Bolt, et plus. Comme leGrio précédemment rapporté, Osaka a également quitté le tournoi WTA 5000 de Berlin la semaine dernière.

Dans le communiqué annonçant sa décision de se retirer de Roland-Garros, Osaka a révélé qu’elle souffrait de crises de dépression et que faire des conférences de presse était une activité particulièrement stressante et épuisante pour elle. “Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se passe à Paris”, a déclaré la star du tennis de 23 ans.

Au lendemain de la sortie d’Osaka, l’Open de France (également appelé Roland Garros) a attiré les critiques des athlètes et des fans de sport qui pensaient que la réponse de l’organisation était moins qu’empathique et a finalement infligé une amende de 15 000 $ à Osaka.

A l’époque, les organisateurs de Roland-Garros ont déclaré avoir “demandé [Osaka] de reconsidérer sa position et a essayé en vain de parler avec elle pour vérifier son bien-être, comprendre les spécificités de son problème et ce qui pourrait être fait pour y remédier sur place », selon un communiqué officiel à ce sujet.

Récemment, les organisateurs de Roland-Garros ont défendu la réponse de l’organisation à Osaka, la qualifiant de « pragmatique », mais certains ont également noté que l’organisation « peut faire mieux » lorsqu’il s’agit de soutenir la santé mentale des joueurs, rapporte ESPN.

