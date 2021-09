Gabby Petito est inhumé lors des funérailles

in

Gabrielle PetitoLa vie de a été honorée lors d’un service commémoratif public le dimanche 7 septembre. 26.

La famille, les amis proches et des centaines de personnes en deuil se sont réunis à Holbrook, New York, pour rendre hommage au YouTuber de 22 ans lors d’un enterrement retransmis en direct. Plusieurs membres de la famille et amis proches de Gabby ont prononcé des discours émouvants pendant le service, y compris son père, Joseph Petito, qui a partagé des paroles de souvenir en l’honneur de sa fille tuée.

“Gabby est la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée”, a-t-il déclaré dans son éloge funèbre. “Je vous demande les gars d’être inspirés par la façon dont elle a traité les gens, tous les gens … Elle aimait vraiment les gens.”

Il a ajouté: “Quand vous partirez d’ici aujourd’hui, inspirez-vous de ce qu’elle a apporté à la table”, et a également déclaré: “Je ne pourrais pas être plus fier, en tant que père.”

Gabby a été retrouvée morte le week-end dernier dans la forêt nationale de Bridger-Teton dans le Wyoming après avoir disparu à la suite d’un voyage à travers le pays avec son fiancé, Blanchisserie Brian, que les autorités recherchent actuellement.

“S’il y a un voyage que vous voulez faire, faites-le maintenant”, a déclaré le père de Gabby dans son éloge funèbre. “Fais-le maintenant pendant que tu as le temps. S’il y a une relation dans laquelle tu es qui pourrait ne pas être la meilleure chose pour toi, laisse-la maintenant.”

Le beau-père de Gabby Jim Schmidt, qui s’était rendu dans le Wyoming pour aider à sa recherche et lui a rendu hommage sur le site où son corps a été retrouvé, a également pris la parole lors du service commémoratif. Il a parlé d’un tatouage qu’elle avait sur le bras, qui disait “Let It Be”, le titre du célèbre Beatles chanson.

“C’est bien de pleurer Gabby, et c’est bien de ressentir de la tristesse et de la douleur”, a-t-il déclaré, selon People. “Mais nous voulons la célébrer et la façon dont elle a vécu sa vie. Nous devons conserver tous ces merveilleux souvenirs que nous avons partagés avec elle, car ce sera la réponse. Qu’il en soit ainsi.”

Au lieu de fleurs, la famille de Petito demande des dons à la fondation qu’elle envisage de lancer en son nom.