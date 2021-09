Gabby Petito est inhumée lors des funérailles avec un message plein d’espoir du père Joseph

in

Gabby Petito a été inhumée lors d’un service funèbre le dimanche 26 septembre après que les autorités ont confirmé qu’elle avait été tuée. Malgré les circonstances horribles de sa mort, le père de la jeune femme de 22 ans, Joseph Petito, a souligné un message d’espoir lors de la cérémonie. L’événement a été diffusé en direct en ligne pour que les adeptes puissent conclure.

La famille de Petito a organisé dimanche un service funèbre à Holbrook, New York, où des centaines de personnes en deuil se sont réunies pour faire leurs adieux. Les restes de Petito ont été retrouvés dans la forêt nationale de Bridger-Teton dans le Wyoming la semaine dernière, et les autorités pensent qu’elle a été assassinée. Elle était en voyage à travers le pays avec son fiancé, Brian Laundrie, qui est actuellement en fuite. Cependant, le père de Petito a déclaré qu’il est toujours inspiré par Gabby aujourd’hui et qu’il espère que son histoire ne dissuadera pas les gens de vivre comme elle l’a fait.

Le père et le beau-père de Gabby ont pris la parole lors de son service commémoratif.

Joseph Petito dit qu’il veut que le monde soit inspiré par Gabby.

« S’il y a un voyage que vous voulez faire, faites-le maintenant pendant que vous avez le temps. »

“S’il y a une relation qui pourrait ne pas être la meilleure pour vous, laissez-la maintenant.” pic.twitter.com/Q8zMQtzsc6 – Brian Entin (@BrianEntin) 26 septembre 2021

“Gabby est la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée”, a-t-il déclaré dans son éloge funèbre. “Je vous demande d’être inspiré par la façon dont elle a traité les gens, tous les gens… Elle aimait vraiment les gens. Lorsque vous partez d’ici aujourd’hui, soyez inspiré par ce qu’elle a apporté. fier, en tant que père.”

« S’il y a un voyage que vous voulez faire, faites-le maintenant », a poursuivi Joseph Petito. “Fais-le maintenant pendant que tu as le temps. S’il y a une relation dans laquelle tu es qui pourrait ne pas être la meilleure chose pour toi, laisse-la maintenant.”

Petito a été portée disparue le 11 septembre, et sa disparition a rapidement attiré l’attention nationale. Elle était extrêmement active sur les réseaux sociaux, documentant méticuleusement ses voyages sur Instagram et YouTube, de sorte que le manque soudain de mises à jour a également alarmé ses abonnés. Selon un rapport de NBC News, les messages de Petito confirment qu’elle était en vie dans l’Utah, le Colorado, le Kansas et le Wyoming, mais elle n’était pas avec Laundrie lorsqu’il est arrivé chez lui en Floride le 1er septembre, au volant de son camping-car.

La famille de Petito a déclaré que leur dernier contact avec elle avait eu lieu fin août. La famille de Laundrie a déclaré qu’elle l’avait vu pour la dernière fois le 14 septembre. À l’heure actuelle, les autorités traitent Laundrie comme une personne d’intérêt, et non comme un suspect dans le meurtre de Petito, mais il est toujours recherché pour utilisation non autorisée de la carte de débit de Petito après sa mort. Un mandat d’arrêt fédéral a été émis à son encontre.