Gabby Petito et Brian Laundrie ont décrit un voyage en voiture sur le camping ⋆ .

Gabby Petito et Brian Laundrie ont décrit leur tournée de camping malheureuse sur une application de médias sociaux qui décrit de façon inquiétante leurs voyages menant à la disparition de Petito.

Petito, originaire de Long Island et disparue, et son petit ami disparu semblaient avoir récemment créé un profil sur un site Web qui se présente comme une “ressource incontournable pour tous les campeurs”.

Le compte sur The Dyrt est crédité à “Gabby & Brian V”. Malgré l’utilisation inexpliquée de la mauvaise initiale de Brian, le profil semble avoir été lancé et exploité par le couple en juillet.

Il y a des photos et une vidéo d’une tente blanche avec une bordure orange qui semblait être la même tente dans une vidéo YouTube que Gabby a publiée le 19 août. Il y a aussi une image d’un couple souriant à côté d’une formation rocheuse qui semblait être Petito , 22 ans, et Blanchisserie, 23 ans.

L’emplacement du profil était Colorado Springs, Colorado, et le slogan disait “voyager dans notre petite camionnette”. Le compte a été créé en juillet et semble avoir été mis à jour pour la dernière fois le 29 de ce mois. Le couple s’est rendu à Colorado Springs le 8 juillet, selon un calendrier de leurs voyages connus respecté par The Post.

Illustration de la poste de New York

“Gabby et Brian V” ont passé en revue le parc national de Zion dans l’Utah le 22 juillet, le dernier jour où ils étaient connus pour visiter le site.

“Tellement belle ici, Sion est juste magnifique oui, mais les emplacements de tentes ici sont vraiment sympas!” a écrit le couple.

“Marchez jusqu’au musée après le dîner avant qu’il ne fasse nuit pour faire le plein d’eau fraîche et attendez que les étoiles sortent !! Si belle! Et rafraîchissant !! Super camping ! Et des salles de bain propres !

Le compte du couple sur The Dyrt présente des photos de leurs voyages et de leur fourgon Ford Transit.Instagram

Le compte a également passé en revue les randonnées et les terrains de camping en Floride et en Virginie qu’ils ont déclaré avoir visités plus tôt dans l’année.

« Je dois regarder un orage fou dans notre fourgonnette récemment convertie ! Suivez notre voyage Nomadicstatik.com & YouTube !! », lit-on dans leur dernière critique du parc national des Arches dans l’Utah.

Il a été publié environ deux semaines avant que la police ne réponde à une dispute conjugale entre le couple dans un parking de Moab. Petito et Laundrie se disputaient sur le lieu de travail d’une femme retrouvée assassinée aux côtés de sa femme quelques jours plus tard. La police a déclaré vendredi que le double meurtre n’était pas lié à la disparition de Petito.

Le couple a également publié 16 photos et vidéos de leur magnifique environnement sur The Dyrt, y compris des photos du désormais tristement célèbre Ford Transit blanc 2012 de Petito, que Laundrie a ramené seul chez ses parents en Floride, 11 jours avant que la famille de sa petite amie ne signale sa disparition.

La police recherche Brian Laundrie, désormais porté disparu, à North Port, en Floride, le 18 septembre 2021.Dennis A. Clark

“Gabby et Brian V” ont également dressé des listes de destinations qu’ils voulaient apparemment visiter sur le site, y compris celles de Washington et de l’Idaho.

La famille de Petito est convaincue qu’elle a été vue pour la dernière fois fin août dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, où le FBI a déclaré qu’il cherchait samedi.

“Le #FBI et nos partenaires du National Park Service, du bureau du shérif du comté de Teton et du service de police de Jackson mènent actuellement des enquêtes au sol dans les zones du parc national de Grand Teton qui sont pertinentes pour l’enquête sur la disparition de Gabrielle Petito”, a tweeté le bureau.

Tara et Joe Petito ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le dernier SMS de leur fille venait d’elle.Photo d’Octavio Jones/.

Le 30 août, la mère de Petito a reçu un SMS de son téléphone indiquant « Pas de service à Yosemite », le parc californien. Nichole Schmidt a déclaré qu’elle ne croyait pas que le SMS avait été envoyé par sa fille.

Deux jours plus tard, Laundrie arriva dans le sud de la Floride, à 2 750 milles de Yosemite.

Il a refusé de parler à la police ou à la famille Petito de l’endroit où se trouvait sa petite amie et s’est porté disparu mardi, a annoncé la police.

Les flics le recherchent maintenant dans une vaste réserve faunique de Floride.