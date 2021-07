Gabe Erales, gagnant du meilleur chef de Portland, s’excuse d’avoir laissé tomber sa famille, son personnel et sa femme

À quelques exceptions près, Top Chef Saison 18 a présenté beaucoup plus de bonnes vibrations et de coopération entre les concurrents que d’habitude. Bon nombre des anciens candidats les plus populaires de la série sont revenus pour juger, et la plupart des chefs semblaient vraiment se soucier les uns des autres, et cet esprit de positivité était particulièrement présent au cours des derniers épisodes en tant que Gabe, avec les candidats Shota, Dawn, Jamie, Maria et d’autres semblaient vraiment trouver un terrain d’entente et de l’amitié. Erales était l’un des premiers favoris et a finalement remporté quatre défis d’élimination et un Quickfire, tout en n’étant que deux fois en bas.