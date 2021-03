Gabigol, arrêté lors d’une fête dans un casino clandestin au Brésil

14/03/2021 à 20:21 CET

Footballeur Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, joueur de Flamengo et de l’équipe brésilienne, c’était arrêté à l’aube ce dimanche à une fête avec environ 200 personnes dans un casino clandestin de Sao Paulo malgré le couvre-feu en vigueur dans la plus grande ville du Brésil pour lutter contre le COVID-19.

Gabigol a été emmené au poste de police avec toutes les personnes surprises dans le casino, y compris le chanteur de funk populaire MC Gui, où ils ont été enregistrés et informés qu’ils pourront être inculpé de crimes contre la santé publique avant d’être libéré.

Commissaire Eduardo Brotero, responsable du fonctionnement de la police civile, a expliqué que toutes les personnes détenues au casino avaient été libérées pour éviter la surpopulation au sein du poste de police lui-même, mais que certains seront poursuivis pour promotion de jeux de hasard illégaux ou pour violation des mesures restrictives imposées pour arrêter la pandémie.

Les casinos et les salles de bingo sont interdits par la loi au Brésil depuis plusieurs décennies.

Dans une interview qu’il a donnée à l’émission de télévision Fantastic, le joueur a expliqué qu’il s’était rendu à l’endroit invité par des amis pour dîner, qui n’aime pas les jeux d’argent et ne savait pas que l’établissement était si bondé.

«Je n’ai pas l’habitude d’aller aux casinos. La seule chose que je joue, ce sont les jeux vidéo. Il était avec des amis avec lesquels il était allé dîner. Quand nous partions, parce que nous percevions qu’il y avait beaucoup de monde, la police est arrivée. J’avoue que je manquais de sensibilité, mais c’était mon dernier jour de vacances et j’étais contente d’être avec mes amis. Je manquais de sensibilité, mais j’utilisais un masque et un gel alcoolisé », a-t-il déclaré.

La police de Sao Paulo a dû disperser plusieurs partis clandestins, certains comptant jusqu’à 600 personnes, depuis le gouvernement régional imposé de nouvelles mesures restrictives pour tenter d’arrêter la propagation de la pandémie, y compris un couvre-feu nocturne, la fermeture des bars et des restaurants et l’interdiction des événements et des fêtes qui génèrent des foules.

Selon la police, la plupart des gens surpris au casino j’étais sans masqueParmi eux, Gabigol, qui a remporté la médaille d’or avec l’équipe brésilienne aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro et a été le meilleur buteur de la Ligue brésilienne en 2018 et 2019, ainsi que de la Copa Libertadores en 2019.

Brotero a expliqué que la police civile a découvert le casino clandestin après avoir reçu un rapport anonyme sur une agglomération dans un immeuble de quatre étages dans un quartier aisé de Sao Paulo et que la police et les agents de santé ont participé à l’opération.

« Quand nous sommes arrivés sur place, à notre grande surprise, Ce n’était pas une fête clandestine et c’était un casino clandestin, et très grande, avec de nombreuses personnes surpeuplées s’exposant à la contagion », a-t-il déclaré.

Sao Paulo régit actuellement la phase dite rouge du plan de confinement, la plus restrictive, car l’État, ainsi que le Brésil, a enregistré des enregistrements de décès et de cas de COVID ces derniers jours.