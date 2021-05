Gabigol surpasse le record de Zico et Pelé

12/05/2021 à 16:57 CEST

La maxime «Hoje tem gol do Gabigol» (aujourd’hui il y a un objectif de Gabigol) que le tordu de Flamengo aime tant est strictement respectée dans cette édition de la Copa Libertadores. Le 9, qui est sur une lancée, vient de débarquer ni plus ni moins que Zico, la plus grande idole de l’histoire du club de Rio de Janeiro, en tant que principal attaquant rouge-noir du tournoi continental. Et, en ajoutant, le but qu’il a fait avec Santos, il a dépassé Pelé dans cette compétition.

Gabigol a marqué le dernier matin dans le match nul de son équipe sur le terrain de l’Unión La Calera (2-2), au Chili, ce qui renforce le leadership Carioca dans le groupe G. L’attaquant a inscrit son sixième but en quatre matchs qu’il a disputés dans cette édition et a atteint 17 ans dans le tournoi continental avec le maillot Flamengo, un de plus que lui. Zico dans les années 80.

Les nombres de Gabigol et Zico dans les Libertadores sont très similaires. Ils ont tous deux un titre avec le ‘Sacred Mantle’, le Galinho, en 1981, et l’Arieta de São Paulo, en 2019. Leurs moyennes respectives sont de 0,80 point par match: Zico a marqué 16 buts en 20 apparitions et Gabigol 17 en 21 matchs.

❤️🖤 Le Prince! 💪 Un honneur à vaincre ou Rei @ Galinho1953 hair @Flamengo na CONMEBOL #Libertadores é de @gabigol, ou plus grand artilheiro do clube com 1⃣7⃣ gols em 2⃣1⃣ jogos. 🏆 O herói da @GloriaEterna de 2019! pic.twitter.com/G4MnO3lAFa – CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 12 mai 2021

Gabigol, en réalité, compte 18 buts dans les Libertadores, puisqu’il avait déjà marqué à une occasion avec Santos, l’équipe où il a été formé. Et maintenant, il a également dépassé les records de Pelé, qui avait marqué 17 points dans le tournoi. Bien sûr, O Rei a deux sceptres continentaux (1962 et 1963).

À 24 ans, Gabigol est déjà entré dans le top 10 des buteurs brésiliens des Libertadores. Une statistique qui dépasse Luizao, avec 29 points, suivi de Palhinha, avec 25. En troisième position, ils sont à égalité avec 21, Fred, qui joue cette édition avec Fluminense, Celio et le mythique Jairzinho. Ci-dessous est Guilherme Oui Ricardo Oliveira, avec 19. Et avec 18, c’est Marcelinho carioca, Sergio Joao, Tita, Y Gabigol.

Flamengo revient à son engagement continental la semaine prochaine à Maracanã, lorsqu’il reçoit la visite de l’UDL. Avant, samedi, il disputera la première étape du championnat de Carioca dans un classique du maximum contre Fluminense, qui, jusqu’à présent, réalise une bonne performance inattendue dans les Libertadores.

Gabigol a des chiffres spectaculaires avec Flamengo, où il est arrivé en 2019. Avec le maillot rubronegra, il a disputé 113 matchs, au cours desquels il a marqué 82 buts et accordé 25 passes décisives. En cette 2021, il a déjà remporté la Supercoupe du Brésil, revalidant le titre de l’année précédente.

Dans son cursus avec Mengao, deux ligues brésiliennes (2019 et 2020), une Copa Libertadores (2019), une Recopa Sudamericana (2020) et deux Championnats Cariocas (2019 et 2020) se démarquent. Votre défi est de convaincre Tite, qui a de la place pour jouer pour la Seleçao.