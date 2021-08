Gable Steveson envoie un message clair à l’UFC : “Dana White…”

in

Le MMA Hour a récemment interviewé Gable Stevenson, médaillé d’or en lutte aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il suscite actuellement l’intérêt de l’UFC et de la WWE et de l’athlète. voulait envoyer un message à la compagnie d’arts martiaux mixtes.

Gable Steveson envoie un message à l’UFC

«La rencontre n’a pas eu lieu. Je suis arrivé à Las Vegas et j’étais en déplacement toute la journée. Je n’ai pas eu le temps de tendre la main ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Tu as mon numéro, tu peux m’appeler. Si tu ne viens pas vers moi comme ça, comme je l’ai dit, j’attendrai mon tour.

Avis

“Dana, tu as mon numéro de téléphone, tu as mon Instagram. Je ne cours pas vers les gens. Je fais mon travail. Je me bats, je gagne des championnats. Je l’ai fait au collège. Je l’ai fait pour les États-Unis. Je n’ai pas besoin de courir n’importe où«.

Gable Steveson indique clairement qu’il n’ira pas après l’UFC pour se voir offrir un contrat, que ce seront eux qui l’approcheront avec cet objefficace. Cela ne devrait certainement pas être un problème. Mais en même temps, il n’est pas clair que la prochaine étape de Steveson sera le MMA.. Ou la lutte professionnelle.



