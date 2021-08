Gabriel Agbonlahor explique pourquoi Leeds n’atteindra pas le niveau supérieur et dit que les attaquants seront ravis de jouer du côté de Marcelo Bielsa

in

La “défense kamikaze” de Leeds United les empêchera de progresser en championnat, selon l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor.

L’équipe du Yorkshire est l’une des équipes les plus divertissantes à regarder en Premier League avec son style de football fluide qui mène souvent à de nombreux buts aux deux extrémités du terrain.

C'était un autre festival de buts à Elland Road hier alors que Leeds et Everton ont marqué deux fois par pièce.

Sans aucun doute, Leeds est fantastique à regarder, leur style de jeu leur semble marquer beaucoup de buts et en encaisser beaucoup.

Le manager Marcelo Bielsa a insisté sur ce style et cela fonctionne clairement car le club a terminé à une impressionnante neuvième place après sa promotion du championnat.

Cela étant dit, Agbonlahor pense que ce style de jeu empêchera Leeds de progresser et obligera les attaquants adverses à se lécher les lèvres lorsqu’ils affronteront l’équipe de Bielsa.

Il a déclaré à talkSPORT: “Leeds à l’avenir est un plaisir à regarder, n’est-ce pas, excitant la façon dont ils jouent, tout le monde est excité.

Leeds est une excellente équipe à surveiller à la fois pour les fans du club et les neutres.

«Je regarde juste, ils voudraient progresser par rapport à la saison dernière, ils voudraient finir plus haut que la saison dernière.

«Pour moi, je ne pense pas qu’ils le feront parce que vous ne pouvez pas jouer comme ils jouent, c’est une défense kamikaze. Ils ont concédé sept buts maintenant en deux matchs, ils vont probablement en encaisser plus que la saison dernière.

« Si Everton vient à Elland Road et en marque deux, sans vouloir offenser Everton, que vont faire les autres équipes là-bas ?

“Si je suis un joueur offensif maintenant et que je joue en Premier League, je serais ravi de jouer contre Leeds.”

Agbonlahor a un très bon point, le week-end dernier, Leeds en a concédé cinq contre son plus féroce rivaux Manchester United.

Sept buts en deux matchs, c’est assez alarmant, mais c’est encore très tôt dans la saison et pour quelqu’un avec l’expérience de Bielsa, il changera sans aucun doute le style de jeu de Leeds s’il en a besoin.

Ce n’est pas la première fois qu’Agbonlahor fait des recherches sur l’équipe de Bielsa pour la majeure partie de sa première campagne de retour dans l’élite.

Plus tôt dans la saison, il a qualifié la tactique de Bielsa de “naïve” et a déclaré que le patron de Leeds était un “mythe” tout en affirmant que le manager d’Aston Vills, Dean Smith, méritait plus de crédit.

Le club n’a pas trop apprécié les commentaires d’Agbonlahor sur Twitter et s’est moqué de l’ancien attaquant après avoir battu Villa en octobre.

Bien qu’il ait fait l’éloge du club à contrecœur pour la façon dont il a terminé la saison, mais l’ancien attaquant semble ne pas lâcher prise au cours de la saison 2021/22.