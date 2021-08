Gabriel Coronel : 5 faits amusants que vous devez savoir

. Gabriel Coronel est une éminente star vénézuélienne qui fera partie de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina.

Gabriel Coronel est un acteur, mannequin, chanteur et animateur de télévision vénézuélien qui fera partie de la nouvelle saison de l’émission de téléréalité Univision Nuestra Belleza Latina.

Coronel s’est démarqué dans l’industrie du divertissement pour sa participation à des productions télévisées d’Univision telles que « Premios Juventud » et « Tu Cara Me Suena ».

La star vénézuélienne a également une vaste expérience dans l’industrie de la musique en collaboration avec la maison de disques Warner Music Latin.

Voici ce que vous devez savoir :

1. Il est devenu célèbre dans son Venezuela natal

Gabriel Coronel a joué le personnage de Gabriel “El Gago” dans la série télévisée “Somos tú y yo”, ce qui est son premier projet dans l’industrie du théâtre.

La série télévisée a été diffusée au Venezuela de 2007 à 2009, ce qui a permis à Coronel de devenir l’une des figures de la jeunesse les plus représentatives de son pays.

Après le succès de « Somos tú y yo » au Venezuela, la production télévisuelle a été diffusée dans des pays comme les États-Unis, l’Italie, la Chine, l’Indonésie et la Malaisie.

2. Il est connu du public hispanophone aux États-Unis

Gabriel Coronel faisait partie de la liste restreinte des hommes de premier plan des grandes productions dramatiques du réseau de télévision Telemundo.

Coronel a participé à des mélodrames tels que “Dangerous Relationships”, “Husband for Rent”, “Queen of Hearts” et “The Lord of the Skies”.

L’acteur vénézuélien a mis fin à sa relation de travail avec Telemundo après avoir conclu la diffusion de la comédie “Betty in NY” en 2019.

3. A un contrat exclusif avec Warner Music Latin

Dans son rôle de chanteur, Gabriel Coronel est l’un des talents exclusifs de la maison de disques Warner Music Latin. L’artiste vénézuélien a sorti son premier album “Desnudo” en 2013.

Les singles musicaux “Una vez más”, “Desnudo” et “Yo te amé” de Coronel ont fait partie de la bande originale de trois feuilletons auxquels il a participé : “Dangerous Relations”, “Husband for Rent” et “Reina de Cœurs “.

4. Il a eu une relation amoureuse avec un célèbre chanteur espagnol

Gabriel Coronel a eu une histoire d’amour consolidée avec la chanteuse espagnole Melody pendant près de trois ans.

Le couple a mis fin à leur relation amoureuse en mai de cette année, mais ils ont refusé de faire des déclarations aux médias sur ce qui s’était passé.

« Un jour, j’ai découvert que j’avais un petit ami vénézuélien, quelque chose de spectaculaire… Je l’avais, je n’ai plus de petit ami. Maintenant je suis célibataire parce qu’ils disent que c’est à la mode », a affirmé Melody en évoquant l’actualité de la séparation.

5. Faites partie d’Univision

Gabriel Coronel sera bientôt l’un des reporters de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, qui commencera à diffuser en septembre.

Avant de faire partie de l’émission de téléréalité, Coronel était l’un des participants au concours télévisé « Tu Cara Me Suena » sur Univision.

Actuellement, l’acteur réside dans la ville de Miami en Floride après avoir vécu un temps à Mexico, où il tentait sa chance en tant que présentateur de télévision sur une chaîne à signal ouvert.