Gabriel Coronel a-t-il une petite amie ou est-il célibataire ?

Gabriel Coronel, 34 ans, né dans la ville de Barquisimeto au Venezuela, est un chanteur et acteur de premier plan connu dans l’industrie du divertissement pour sa participation à des productions télévisées sur Telemundo et Univision.

Coronel a fait partie d’importants mélodrames de Telemundo tels que « Relations dangereuses », « Mari à louer », « Reine de cœur », « Le Seigneur des cieux » et « Betty à NY ».

Aujourd’hui, la star vénézuélienne est l’un des talents d’Univision et est apparue dans des productions telles que “Mira Quien Baila”, “Tu Cara Me Suena” et “Premios Juventud”.

Gabriel Coronel fera bientôt partie de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina en tant que reporter de tout ce qui se passe dans les coulisses de chacune des émissions de l’émission de téléréalité Univision.

Gabriel Coronel, considéré comme l’un des galants les plus recherchés de l’industrie du divertissement hispanophone, est actuellement célibataire et se concentre sur ses nouveaux projets avec Univision.

Coronel avait une relation amoureuse consolidée avec la chanteuse espagnole Melody, mais en décembre 2020, il a annoncé qu’il était célibataire après avoir mis fin à ses trois ans de parade nuptiale.

« À toutes les femmes célibataires, je suis célibataire aussi. Donc la saison prochaine, je serai là », a déclaré l’interprète vénézuélien dans une participation spéciale à l’émission de téléréalité « Enamorándonos » en référence à son état civil.

Sur le plan personnel, Gabriel Coronel a rarement parlé de ses relations amoureuses. La romance qu’il a eue avec la chanteuse Melody a été l’une de ses premières relations amoureuses à être connue du public depuis qu’il est devenu célèbre.

L’acteur avait une relation amoureuse avec une star péruvienne

Après avoir mis fin à sa cour avec Melody, Gabriel Coronel a eu une relation amoureuse avec la star péruvienne Luciana Fuster, avec qui il a été aperçu il y a quelques semaines dans la ville de Miami en Floride.

En juillet, Fuster était le modèle officiel du dernier clip de la chanteuse vénézuélienne. Malgré l’alchimie qui s’est dégagée des images du projet audiovisuel, la chanteuse a ignoré les rumeurs de rencontres.

« Cela reflétait ce que nous voulions tant, qui était une très bonne chimie à l’écran et qui transcendait l’intérêt de la presse. Nous sommes des personnes connues et publiques, dans mon cas personnel, je reçois une affection particulière de la presse depuis de nombreuses années avec un intérêt pour tout ce que je fais et je l’apprécie beaucoup “, a déclaré Coronel dans une récente interview avec América TV en faisant référence à chimie qu’il a diffusé dans son clip avec Luciana Fuster.

Gabriel Coronel, un acteur qui déchaîne les passions

À 34 ans, Gabriel Coronel fait partie des comédiens qui volent des soupirs à chacune de ses publications sur les plateformes numériques.

L’attractivité physique de l’interprète est enviée par des milliers d’hommes et acclamée par de nombreuses femmes qui le louent souvent avec des commentaires qui suggèrent à quel point il est beau aujourd’hui.

À travers son compte officiel sur Instagram, Coronel a récemment partagé une photo où il pouvait être vu exhibant sa silhouette tonique tout en profitant d’une journée à la plage dans la ville de Miami.