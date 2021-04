Gabriel Deck entrevoit ses débuts à Oklahoma City Thunder

Gabriel Deck (26 ans et 1,98 mètre) est sur le point de faire ses débuts en NBA. L’Argentin rencontre son dernier jour de quarantaine obligatoire mardi et si, une fois de plus, le test du coronavirus est négatif, il pourra rejoindre l’entraînement collectif d’Oklahoma City Thunder et disposera d’un laissez-passer gratuit pour faire ses débuts en Ligue nord-américaine, qui est sur la bonne voie pour sa dernière ligne droite.

Selon les comptes, El Tortu pourrait faire sa première le 30 avril contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et il ne profiterait que de dix matchs lors de sa première expérience NBA: les éliminatoires sont impossibles pour le Thunder, qui est à la 13e position de la Conférence Ouest avec un bilan de 20-41 à 11 matchs de Golden State Warriors, la limite de jeu à droite à présent.

“Nous essaierons de monter (Deck) à bord dès que possible. Il est important pour lui d’avoir sa chance”, asegura su entrenador, Mark Daigneault, sobre un Deck que se ha entrenado en solitario, tanto en la cancha como en el gimnasio, durante la última semana, y que seguía a sus nuevos compañeros desde una habitación del hotel Colcord, según sus responsables de communication.

🚨 Rapport sur Tortu 🚨 💉 Gabriel Deck est toujours en quarantaine. Mardi, les 6 jours seraient remplis. 🏋🏻‍♂️ Les écouvillons ont été testés négatifs. Il continue de s’entraîner à part, à la fois sur le court et au gymnase. 🔜 Il en reste de moins en moins … – Team Tortu Deck (@teamtortuok) 26 avril 2021

Contrat de pont

Cela rendrait le parcours de départ de l’ancien joueur du Real Madrid aux États-Unis très rentable, car facturera 3,8 millions de dollars pour ces dix duels. Ou ce qui est pareil, 380 000 $ pour chacun d’eux. Un chiffre très élevé, mais il fallait que Thunder atteigne la marge salariale minimum que la NBA exigeait pour cette saison.

Le contrat Colonia Dora sera prolongé de trois ans (le dernier, option équipe). Dans sa deuxième saison, il recevra 3,6 millions et dans la troisième, 3,4 millions. Dans le quatrième, un total de 3,4 millions sera empoché.

Grand changement

Le changement pour Deck sera gigantesque. Il passera d’une équipe, Madrid, avec laquelle il a concouru pour tous les titres en Europe à une franchise en cours de reconstruction: a 34 choix au repêchage pour les sept prochaines années. Dans les saisons à venir (s’il n’y a pas de révolution), il perdra beaucoup plus de matchs qu’il n’en gagnera. Les derniers endroits de la Conférence Ouest seront votre maison.