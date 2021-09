Gabriel Deck explique sa recette pour se faire un nom en NBA

Pont Gabriel veut prolonger son rêve en NBA et pour cela il est prêt à donner le meilleur de lui-même en stage avec Le tonnerre d’Oklahoma City. Conscient que sa continuité dans l’équipe est en jeu, l’Argentin est clair sur ce qu’il doit faire. “J’assure à l’équipe de jouer très fort et de défendre au maximum. Je suis prêt à aider à tout moment. Je sais que pour faire une niche ici, je dois travailler très dur et je pense que les nerfs des premiers matchs m’ont aidé se développer en tant que joueur et s’habituer au rythme de la ligue », a-t-il déclaré dans des propos recueillis par basketplus.