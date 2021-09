Gabriel Deck face à un avenir incertain en NBA

in

09/06/2021

Étrange situation qui entoure Gabriel Deck dans l’Oklahoma City Thunder, une franchise NBA à laquelle il est arrivé du Real Madrid en fin de saison dernière. L’Argentin, selon le journaliste Joe Mussatto de ‘The Oklahoman’, fait face à un avenir incertain dans la meilleure ligue de basket-ball du monde en raison de la particularité de son contrat et pourrait revenir en Europe cet été.

Deck a atterri en Oklahoma avec un contrat de 3,8 millions de dollars, dans un mouvement stratégique de la franchise américaine pour atteindre le plafond salarial. L’Argentin a signé un contrat de quatre saisons mais aucun des trois à venir n’est garanti.Autrement dit, si OKC n’a pas besoin de ses services, Deck pourrait être un agent libre et se retrouver sans équipe en NBA.

Comme le souligne Joe Mussatto, “La situation de Deck est étrange depuis le début. À ce jour, Deck est toujours sur la liste de Thunder. L’attaquant argentin a un contrat de 3,67 millions cette saison, mais on ne sait pas exactement comment votre contrat est structuré et quelle est votre garantie. Il est sous contrat pour deux saisons supplémentaires, au-delà, mais les deux sont des années non garanties. »

Gabriel Deck, face à l’inconnu que pose son avenir et selon Mussatto, négocierait son retour en Europe, plus précisément en Espagne. “Le mois passé, Plusieurs médias européens ont rapporté que Deck était en pourparlers pour retourner en Espagne, cette fois avec Barcelone. Thunder n’a pas commenté ces rapports. et l’équipe n’a rien annoncé de nouveau sur le statut de Deck.”

La priorité de l’Argentin est de continuer en NBA après avoir transmis de bons sentiments lors des 10 matchs qu’il a disputés la saison dernière, au cours desquels il a en moyenne 8,4 points et 4 rebonds. OKC est en train de se reconstruire et il faudra voir s’ils déposent la confiance nécessaire pour faire de Deck un habitué de la rotation et, de cette façon, pouvoir continuer à réaliser le rêve de jouer dans la meilleure ligue de basket-ball du monde.