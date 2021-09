Gabriel Deck : “Retour en Espagne ? Les rumeurs n’étaient pas vraies”

Gabriel Deck s’est mis d’accord avec le reste de ses coéquipiers de l’OKC lors de la journée médiatique du Thunder, une des pires franchises de la saison dernière et une équipe en pleine reconstruction qui tentera de former un bloc de jeunes suffisamment solide pour envisager l’avenir avec plus d’optimisme. L’Argentin (26 ans) a vu comment la presse d’Oklahoma City s’est interrogée sur son intégration dans le projet et comment durant l’été on parlait d’un possible retour en Espagne et de l’intérêt du Barça, le grand rival du Real Madrid, son club. entre 2018 et 2021.

Cependant, Deck s’est rapidement heurté à toutes ces rumeurs parues dans la presse: « Rien de ce qui a été dit n’était vrai. Mon intention a toujours été de rester ici dans le Thunder.” Maintenant, il va se mettre au travail avec des entraînements de pré-saison dans lesquels il devra se tailler un trou dans la rotation après son étrange arrivée dans la franchise au milieu de la saison dernière.

Plus tôt ce mois-ci, son équipe de communication a mis fin aux rumeurs sur sa situation contractuelle et l’instabilité de son avenir à court terme lorsqu’il a confirmé que Deck s’était envolé pour Oklahoma City pour commencer l’entraînement pour le camp d’entraînement. Le joueur avait quitté le Real Madrid de manière surprenante (par moments) le 8 avril et il a disputé dix matchs dans la dernière ligne droite de la saison (annus horribilis en pleine reconstruction : 22-50) pour le Thunder (il a récolté en moyenne 8,4 points et 4 rebonds en 21,2 minutes sur le court).

Mais son contrat, dont les conditions et garanties n’étaient pas bien connues, laissait les bouts libres : il signait pour plus de 3 millions de dollars par an et quatre saisons, la fin de la dernière et trois autres, mais sans garanties annuelles. Cela laissait la porte ouverte au fait que, dans une équipe avec des fluctuations de fabrication constantes en raison d’être en pleine reconstruction avec un nouveau noyau jeune encore en formation, il a été supposé que son aventure NBA s’était terminée sans avoir à peine commencé.

Mais non : le contrat de Deck était (le 1er septembre) partiellement garanti, ce qui assure le début de la saison NBA. Sa nouvelle date à l’horizon est le 10 janvier, date à laquelle son contrat devra être garanti pour le reste de cette saison, dans lequel un total de 3,6 millions serait facturé. Pour les deux suivants, il en compte 3,4 signés pour chacun, mais ils ne seront garantis que le 20 septembre 2022 (pour 2022-23) et 2023 (pour 2023-24). Les Thunder atteignent à peine 80 millions de dollars de salaire garanti cette saison, ils peuvent donc facilement affronter Deck’s pour voir si le joueur fait définitivement un trou dans la rotation de l’entraîneur Mike Daigneault, qui affronte sa deuxième année en poste.