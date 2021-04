Gabriel Deck se rend aux États-Unis et pourrait faire ses débuts le 30 avril

Gabriel Deck voyage déjà aux États-Unis. Selon Marcelo Nogueira (ESPN), l’attaquant argentin (26 ans et 1,98 mètre) a arrangé son visa de travail, une procédure essentielle pour la relation de travail qui, en revanche, est déjà signée avec Oklahoma City Thunder donc Soustrayez de la bien sûr et trois autres (seule la première garantie de ces trois), et atterrira dans sa nouvelle maison entre l’après-midi et la nuit de ce mercredi.

Cependant, pour l’ancien joueur du Real Madrid, les problèmes ne sont pas terminés. Maintenant, vous devrez passer une quarantaine obligatoire de sept jours et des tests quotidiens de coronavirus. Tous doivent refuser d’être licenciés et rencontrer leurs nouveaux collègues.

Le vol de Madrid est déjà parti. Gaby Deck arrivera dans l’Oklahoma dans l’après-midi / nuit aujourd’hui et rejoindra @okcthunder: 7 jours de quarantaine et 6 tests quotidiens qui doivent être négatifs pour rejoindre l’équipe, comme nous l’avions prévu samedi. Et puis jouer le reste de la saison – Marcelo G. Nogueira (@ mnogueira14) 21 avril 2021

Une fois ces deux obstacles surmontés, Deck aura un laissez-passer gratuit pour faire ses débuts en NBA. Selon les comptes, l’attaquant ne disputera que dix matchs avec OKC jusqu’à la fin de la saison régulière, le 16 mai prochain. Le premier, contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, le 30 avril.

Contrat de pont



La première étape du joueur de Colonia Dora en Ligue nord-américaine sera très rentable: il facturera 3,8 millions de dollars pour ces dix duels. Soit 380000 $ pour chacun d’eux. Dans le second, il recevra 3,6 millions et dans le troisième, 3,4 millions. Dans le quatrième et dernier (option équipe), son salaire sera de 3,4 millions.

Leur expérience durera si les Thunder atteignent les séries éliminatoires… quelque chose de très compliqué: ils sont 13e de la Conférence Ouest avec une fiche de 20-38. Ce sont 10 matchs de la huitième position entre les mains des Memphis Grizzlies et 9 matchs des Golden State Warriors et des San Antonio Spurs, les deux équipes en mesure de jouer pour le moment.