Gabriel Enguema défendra son titre espagnol contre Álvaro Terrero

Le champion d’Espagne des poids lourds, le Madrilène Gabriel Enguema (10-11, 6 KO), fera une défense de son titre contre le même boxeur avec qui il a remporté la couronne, l’homme de Cadix Alvaro Terrero (5-13-2, 3 KO).

Le combat l’organisera Promotions Emporio 5 novembre. Voici comment la Fédération espagnole explique ce qui s’est passé pour que ce combat ait lieu :

« A la demande du manager de Gabriel Enguema, champion de la division, le combattant allait effectuer une défense volontaire. Le rival prévu et approuvé sous certaines conditions ne pourra toutefois pas combattre dans les prochaines dates.

En conséquence, ce Comité a ouvert un délai de présentation des candidatures (circulaire 36/2021), ne recevant aucune candidature. Seul le nom d’Álvaro Terrero, ancien candidat officiel d’Enguema, nous a été indiqué comme possibilité.

Dans les conditions actuelles, et avec trois défaites consécutives bien que face à des rivaux importants, Álvaro Terrero ne respecte pas l’établi. Cependant, on considère qu’après les processus entrepris, c’est la seule option pour le champion de défendre la ceinture. Par conséquent, et conscient des limitations depuis des décennies du nombre de poids lourds existant dans notre boxe, il est décidé d’approuver, à titre exceptionnel (et non extrapolé à d’autres poids dans le futur), le prochain combat, en tant que défense volontaire de le champion ».