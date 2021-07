Gabriel Escobar, l’un des espoirs de l’Espagne pour les Jeux Olympiques

in

17/07/2021 à 11h23 CEST

La boxe espagnole pourrait nous donner beaucoup de joies lors des prochains Jeux Olympiques. Il ne reste que six jours avant le début officiel de cette étrange édition des JO, qui se tiendra à Tokyo avec un an de retard et avec un public robotique.

Cependant, le sport continue d’être la vedette de cette édition, dans laquelle, comment pourrait-il en être autrement, les boxeurs amateurs ont un rendez-vous incontournable pour faire le grand saut vers la boxe professionnelle.

En tout cas, l’une des figures qui brillent de leur propre lumière dans ces Jeux Olympiques est Gabriel Escobar. Le combattant espagnol est entré dans l’histoire en obtenant l’or au championnat d’Europe qu’aucun Espagnol n’a atteint depuis 1971 (48 ans). A) Oui, Escobar qui porte trois médailles d’or d’affilée, est devenu une figure incroyablement pertinente face à ces JO, où il pourrait surprendre et décrocher l’or.

En cas d’envisager d’entrer dans le circuit professionnel, un or est capable d’ouvrir de nombreuses portes. Un exemple de boxeur qui a remporté l’or aux Jeux olympiques est Anthony Joshua, l’un des poids lourds les plus célèbres du moment.