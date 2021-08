Gabriel Escobar tentera aujourd’hui d’obtenir une médaille olympique pour la boxe espagnole 21 ans plus tard

Enmanuel Reyes Pla Il est resté aux portes des médailles et ce mardi Gabriel Escobar (25 ans) tentera de le franchir, d’atteindre les demi-finales et d’obtenir au moins la médaille de bronze, ce qui serait une étape importante pour la boxe espagnole, puisque de l’argent qu’il a obtenu Rafa Lozano -Maintenant entraîneur national- en Sydney 2000 La boxe espagnole est orpheline de médailles olympiques.

Mais le boxeur de Léganes, qui se mesure en kazakh Saken Bibossinov, mais Escobar a déjà démontré de quoi il est capable sur un ring en huitièmes de finale face à un quintuple champion d’Europe comme le Bulgare. Daniel Asenov, qu’il a nettement dépassé.

Le Kazakh Bibossinov – qui a laissé les Français dans le compte Billal Bennama– C’est un autre homme très difficile et encore plus à -52 kg, puisqu’on se souvient que pour Jeux de Tokyo La catégorie des -49kg a été éliminée, de sorte que ceux qui la formaient sont passés à -52kg, configurant une division très forte. Résident à Shymkent et à 24 ans, Bibossinov peut être considéré comme l’un de ces boxeurs couverts qui petit à petit se taillent une carrière. Jusqu’en 2019 Saken Il ne gagne pas le tournoi national de son pays, et quand il le fait, les portes lui sont ouvertes ; Il avait bien fait avant, mais était derrière d’autres boxeurs kazakhs.

La clé du combat sera pour Escobar si le Kazakh avance et Gabriel le fait tomber dans le piège et utilise sa boxe pour frapper le compteur et partir

Ils lui donnent l’opportunité qu’il gagne et dans le Coupe du monde 2019 Il a atteint les demi-finales et à partir de cet événement de la Coupe du monde, Bibossinov est devenu un autre boxeur. Croyez davantage en lui, gagnez en confiance et commencez à vous faire remarquer dans tous les tournois auxquels il participe, atteignant les demi-finales du Tournoi de qualification olympique d’Asie, assurant ainsi la présence dans le Jeux de Tokyo. On peut dire que c’est l’histoire de quelqu’un qui a réussi alors que personne ne l’attendait, alors qu’il était déjà un peu un vétéran de ce type de compétition.

Par conséquent, le combat sera un grand défi pour Gabriel Escobar, car Bibossinov est un homme très agressif, qui maîtrise bien les distances, qui peut mettre beaucoup de pression et sait quand il doit prendre du recul. La clé du combat sera pour Escobar si le Kazakh avance et que Gabriel le fait tomber dans le piège et utilise sa boxe pour frapper le compteur et sortir, car ce qui ne fait aucun doute, c’est que, comme il l’a lui-même souligné dans son compte Instagram, “quoi qu’il arrive, nous laisserons tout sur le ring.”

