Gabriel Jesus marquera et beaucoup plus de buts à Man City contre les Wolves, Chelsea dominera Leeds et Mohamed Salah gâchera le retour de Steven Gerrard à Anfield

La Premier League se poursuit ce week-end alors que les clubs se dirigent vers le calendrier chargé de décembre avec une chaîne constante de matchs.

Ce week-end offre une excellente occasion aux équipes de consolider leurs positions ou même de sauver quelques points dans le but de se sauver d’une bataille de relégation imminente.

Steven Gerrard fera un retour à Anfield après avoir joué plus de 500 matchs pour Liverpool et est toujours au cœur du club

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils de certains des matchs les plus remarquables…

Manchester City contre les loups

City n’a perdu qu’une seule fois à domicile contre les Wolves ces dernières années et on s’attend à ce qu’ils maintiennent leur formidable record contre les Wolves.

Mais les Wolves auront en tête le doublé qu’ils ont fait contre City lors de la campagne 2019/20.

De tous les matches qui ont été joués plus de 60 fois, celui-ci a enregistré le plus grand nombre de buts dans l’histoire de la Ligue anglaise de football qui remonte à 1888, avec une moyenne de 3,83 buts par match.

L’équipe de Pep Guardiola a remporté 31 matchs énormes au cours de cette année civile, n’en perdant que six.

Gabriel Jesus aime un but contre les Wolves et a marqué cinq buts en seulement trois apparitions contre eux et en espère un autre lors de ce coup d’envoi anticipé samedi.

Astuce talkSPORT EDGE : Gabriel Jesus marque, Man City gagne et plus de 3,5 buts à 2,86/1 (Betfair).

Guardiola a reposé quelques joueurs clés lors de leur défaite en milieu de semaine contre le RB Leipzig

Chelsea contre Leeds

Chelsea était en pleine forme mais a perdu dans les derniers instants contre West Ham le week-end dernier et affronte maintenant Leeds lors du coup d’envoi de 15 heures samedi.

Les Blues ont toujours le plus petit nombre de buts concédés dans la ligue avec Man City, tous deux avec neuf buts, même après leur défaite 3-2 contre les Hammers.

L’équipe de Marcelo Bielsa n’a gagné que trois fois cette saison tandis que Thomas Tuchel a déjà remporté dix victoires.

L’équipe de Tuchel pourrait être renforcée par un retour complet de Romelu Lukaku, qui a repris le jeu après une blessure qu’il a contractée vers le début de la saison.

Les Blues ont également remporté neuf victoires dans toutes les compétitions par deux buts ou plus tout en gardant une cage inviolée et pourraient être prêts à le faire une fois de plus ce week-end devant les supporters locaux.

Ils espèrent retrouver le chemin de la victoire contre une équipe de Leeds en difficulté qui compte 17 points de retard.

Astuce talkSPORT EDGE : Chelsea gagne par exactement trois buts et les deux équipes marquent – ​​non à 6,6/1 (Betfair).

.

Bielsa a eu du mal cette saison à faire démarrer Leeds, surtout par rapport aux saisons précédentes

Liverpool contre Aston Villa

Gerrard est prêt pour un retour mémorable à Anfield samedi après-midi, mais cette fois en tant que manager de l’opposition alors qu’il continue d’essayer de renverser la vapeur à Villa Park.

Liverpool a connu une série incroyable ces derniers temps et a même décroché une autre victoire en Ligue des champions, malgré le repos de quelques défenseurs de l’équipe première avant le match nul de ce week-end.

Ils ont gagné 2-1 contre l’AC Milan grâce aux buts de Mohamed Salah et Divock Origi.

L’ailier égyptien est difficile à écarter après avoir déjà marqué 20 buts cette saison à la fois en Premier League et en Europe.

Astuce talkSPORT EDGE : Salah doit marquer deux ou plus et BTTS à 5.1/1 (Paddy Power).

Norwich City contre Manchester United

Ces deux équipes s’affronteront dans le match du soir samedi dans ce qui sera une journée gigantesque au sommet du classement.

Norwich est le dernier de la Premier League avec 15 matchs et seulement deux victoires jusqu’à présent.

C’est aussi le nombre de fois où les Canaries ont gagné contre Man United lors des dix dernières rencontres, après avoir perdu les huit autres.

L’équipe de Dean Smith n’a pas réussi à marquer dans neuf de ses matchs jusqu’à présent cette saison et affrontera l’équipe rajeunie de Ralf Rangnick.

Il s’agit également du premier match de championnat à l’extérieur du nouveau manager en charge de United – aucun des quatre précédents managers permanents de Man Utd n’a perdu son premier match de championnat sur la route, Sir Alex Ferguson étant le dernier à le faire…

Cristiano Ronaldo a été mortel à l’avant pour United cette saison et est susceptible de continuer son record de buts contre une équipe contre laquelle il n’a jamais marqué auparavant.

Les Diables rouges sont susceptibles de se lancer dans ce match assez rapidement et d’étourdir leurs adversaires déjà assommés.

Astuce talkSPORT EDGE : But marqué dans les 5 premières minutes à 11/2 (William Hill).

.

Ronaldo a apprécié son retour à Old Trafford avec de nombreux buts pour United déjà Nouvelles offres client

