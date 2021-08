Gabriel Maestre désormais contre Mykal Fox car Crowley a été testé positif au Covid 19

(Photo gracieuseté : elestimulo.com)

Le Vénézuélien Gabriel Maestre (3-0-0-3 à élimination directe) aura un nouveau rival ce samedi 7 août à Minneapolis ; C’est l’Américain Mykal Fox, qui remplace le Canadien Cody Crowley, qui a dû se retirer après avoir été testé positif à un test de dépistage du virus Covid19. Le combat avec Crowley avait été annoncé comme un éliminateur pour le titre intérimaire des poids mi-moyens de la division WBA dans laquelle règne le Cubain Yordenys Ugas. Il n’a pas été déterminé si une ceinture du corps présidé par le Vénézuélien Gilberto J Mendoza sera en litige pour le combat avec Fox.

Carrière de maître

Gabriel Maestre, est un Vénézuélien de 34 ans originaire de l’État d’Anzoátegui qui a déjà une longue carrière dans la boxe amateur, un secteur dans lequel il est monté sur le podium dans de nombreuses compétitions du cycle olympique ; le plus important d’entre eux, l’or obtenu aux Jeux panaméricains à Toronto Canada, en 2015. Il a fait ses débuts en boxe professionnelle le

Le 6 juillet 2019 à Barraquillas, il affrontait le Colombien Jeovanis Barraza qui avait un bilan invaincu de 20 victoires. Maestre a liquidé le procès au deuxième tour, laissant l’impression d’avoir une grande force dans ses poings.

Environ six mois plus tard, il est revenu sur le ring, cette fois contre l’Argentin Diego Gabriel Chaves, un combattant vétéran de nombreuses batailles dans l’ensogado; mais Maestre a ignoré cette trajectoire et l’a tué sur la voie rapide au 4e tour. Enfin, le 17 décembre 2020, également à Barranquilla en Colombie, le Mexicain Daniel Vega Cota a pris fin au 1er assaut. Jusqu’à il y a quelques mois, on disait que Maestre pourrait représenter le Venezuela aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ; la proximité entre les dates du combat professionnel et l’exécution de la compétition au Japon, a conduit l’homme d’Anzoa à renoncer à l’épreuve olympique au profit de la lutte pour le titre intérimaire.

Maestre aurait-il triomphé à Tokyo 2020 ?

Personne ne saura jamais ce qu’aurait pu accomplir Gabriel Maestre s’il avait assisté aux JO de Tokyo 2020. Sa brillante carrière dans la boxe amateur pourrait permettre de croire à une incursion réussie. Une médaille d’or panaméricaine est toujours un grand soutien. Mais les expériences récentes des boxeurs professionnels participant à des épreuves olympiques, jusqu’à présent, ne sont pas bonnes. Nous venons de voir comment le Vénézuélien Yoel Finol, compagnon d’écurie de Maestre, a été éliminé lors de sa première présentation à l’épreuve japonaise. Finol n’avait pas la vigilance nécessaire qu’un prétendant au podium devrait avoir dans une compétition de boxe. Son rival, Ryonel Tanaka, a fait preuve de plus de vitesse, d’une grande agressivité et d’un plus grand volume offensif pour le vaincre clairement et ainsi le laisser hors du concours.

Le Maestre lui-même, après avoir combattu professionnellement, a participé aux Jeux Panaméricains de Lima 2019 et a été dépassé par la vitesse et la bonne boxe du Dominicain Rohan Polanco. Un autre exemple dont on se souvient de boxeurs professionnels qui perdent en revenant aux compétitions olympiques est le Thaïlandais Amnat Roenroeng ancien champion du monde Mosca qui a dépouillé le double champion olympique Zou Shi Mming de son invaincu ; Le Thaïlandais a participé à Rio de Janeiro 2016 à Lightweight et n’a pas pu se rapprocher du podium après avoir été éliminé lors du premier remplacement.

Pour tout cela, nous pensons que Maestre aurait pu prendre une bonne décision en se consacrant pleinement à la recherche d’un titre professionnel et en ne participant pas à Tokyo 2020 où il aurait dû faire de nombreux ajustements pour réadapter son style aux règles olympiques. Son rival de samedi, le gaucher américain Mykal Fox, a un bilan de 22 victoires, 5 par KO et 2 défaites et bien qu’il soit un géant de 1,92 cm. Il doit encore affronter des adversaires de haut rang. Ses deux défaites ont été contre des adversaires mineurs comme Lucas SantaMaría et Shohjahon Ergashev, nous pensons donc que Maestre devrait remporter une victoire dans les deux cas : par KO ou par décision.